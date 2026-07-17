Empresas.- Sanitas obtiene la certificación 'Residuo Cero' de AENOR

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MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compañía aseguradora Sanitas ha obtenido la certificación 'Residuo Cero' de AENOR, consiguiendo así ser la primera red de hospitales de España en recibir este distintivo que "acredita la capacidad de los centros para valorizar la práctica totalidad de los residuos generados, es decir, para destinarlos a nuevos usos mediante reciclaje y reutilización, y evitar así que acaben en vertedero".

Esta consecución "demuestra que es posible avanzar hacia un modelo asistencial más sostenible sin renunciar a la excelencia sanitaria", ha indicado al respecto la directora general de Sanitas Hospitales, Susana Quintanilla, quien ha añadido que este reconocimiento "es el resultado de años de trabajo para integrar la economía circular" en la actividad diaria.

El mismo, que es el máximo nivel dentro del modelo de gestión de residuos de AENOR, representa un avance respecto a la certificación 'Hacia Residuo Cero', que fue otorgada a Sanitas en 2024. Para su concesión, se ha realizado una auditoría del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre del mismo año, y ha abarcado los hospitales de Sanitas, La Moraleja, La Zarzuela, Virgen del Mar, CIMA y Blua Valdebebas.

"Durante este periodo, los centros incluidos en el alcance han generado un total de 365.706,72 kilogramos de residuos, de los cuales 329.512,31 kilogramos han sido valorizados, lo que equivale a una tasa de valorización del 90,1 por ciento", han indicado desde esta entidad, que considera que ello responde a las medidas incluidas en su 'Plan de Minimización de Residuos 2022-2026'.

Esta estrategia contempla la reducción del 2 por ciento del residuo orgánico mediante programas de control del desperdicio alimentario y la digitalización de procesos, lo que ha permitido reducir en un 98 por ciento el uso de papel confidencial. A ello se suma la incorporación de contenedores reutilizables, que ha contribuido a disminuir el residuo biosanitario peligroso en un 20 por ciento.

GENERAR IMPACTO POSITIVO

"Cada residuo que evitamos enviar a vertedero representa una oportunidad para generar un impacto positivo", ha afirmado la Chief Sustainability & Corporate Affairs Officer y vicepresidenta de la Fundación Sanitas, Yolanda Erburu, quien ha agregado que apostar por la economía circular "permite reducir la presión sobre los recursos naturales", además de minimizar la huella ambiental "y contribuir al bienestar de las ciudades". "En Sanitas, entendemos que cuidar de la salud de las personas también implica cuidar del entorno en el que viven", ha declarado.

Así, y debido al compromiso de Sanitas con la sostenibilidad, ya que "la gestión eficiente de los residuos constituye una de las palancas clave para reducir el impacto ambiental de la actividad sanitaria", este trabajo complementa el que lleva desarrollando desde 2009 para reducir su huella de carbono y refuerza la ambición de "ser una compañía 'Net Zero' en emisiones de CO2 en 2040, tanto en emisiones directas como indirectas".

Esta certificación "pone de manifiesto el avance de Sanitas Hospitales en la gestión responsable de sus residuos y reconoce el cumplimiento de los requisitos establecidos en el modelo 'Residuo Cero'", ha sostenido, por su parte, el director de Desarrollo de Negocio de AENOR, Nicolás Henríquez Manzano, quien ha afirmado que "alcanzar una valorización superior al 90 por ciento refleja la implantación de procesos orientados a minimizar el envío de residuos a vertedero y a favorecer su aprovechamiento mediante reciclaje, reutilización o recuperación".