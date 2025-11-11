Sanitas lanza una campaña para concienciar sobre la importancia de una prevención "sencilla y cercana"

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sanitas ha anunciado este martes el lanzamiento de una campaña para concienciar sobre la importancia de poner el foco en la prevención y en la gestión de la salud de forma "sencilla y cercana", poniendo de manifiesto que el cuidado de la salud permite dedicar más tiempo a actividades como compartir tiempo con los seres queridos, disfrutar de aficiones o vivir con mayor tranquilidad.

Bajo el eslogan de 'Lo importante es vivir de verdad' y desarrollada junto a la agencia Darwin&Verne, la iniciativa aborda la creciente demanda de herramientas digitales que facilitan la prevención y el seguimiento de la salud, permitiendo anticiparse a posibles enfermedades, realizar un control más personalizado o mantener una atención continuada.

Entre estas herramientas se encuentra Blua Sanitas, un ecosistema digital disponible para todos sus clientes y que ofrece servicios digitales de prevención, diagnóstico y cuidado digital con apoyo profesional continuo, sin desplazamientos innecesarios.

Esta plataforma integra programas digitales de salud que incluyen un programa de nutrición, de entrenador personal o de embarazo, así como otros servicios como 'Evalúa tus síntomas', un asistente digital de triaje y prediagnóstico con derivación a consulta presencial o por videoconsulta; 'Fisio digital', para prevenir lesiones futuras y tratar síntomas de las principales partes del cuerpo a través de ejercicios guiados por Inteligencia Artificial con corrección en tiempo real; 'Cuida tu Mente', orientado a salud mental; y 'Chequea tu Salud', enfocado al cuidado preventivo con el que se puede hacer una revisión general.

Todos estos servicios cuentan con videoconsultas con médicos en todas las especialidades, con posibilidad de prescripción y solicitud de pruebas diagnósticas durante la propia consulta virtual.