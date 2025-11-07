MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sanitas ha anunciado este viernes la firma de un acuerdo de colaboración con la Fundación del Lesionado Medular por el que los asegurados afectados por lesión medular de Sanitas podrán acceder a los servicios especializados médicos y asistenciales que ofrece la Fundación en su centro de Madrid.

"Con esta colaboración ampliamos la cobertura de Sanitas para los asegurados con discapacidad, ya que incorporamos a nuestro cuadro médico un centro de referencia nacional en el tratamiento de la lesión medular", ha destacado la directora de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos de Sanitas y Bupa Europe & LatinAmerica, Yolanda Erburu.

De este modo, Sanitas refuerza su compromiso con la diversidad y la inclusión en el ámbito sanitario, facilitando una calidad asistencial adaptada a las necesidades de cada paciente.

Este acuerdo es un paso más en el camino iniciado por la compañía con la comercialización de productos para personas con discapacidad como Sanitas Accesible, una póliza pensada para dar cobertura a las necesidades médicas diarias de las personas con lesión medular adquirida, con síndrome de Down y para los deportistas miembros del Comité Paralímpico Español.

El porfolio de productos para este colectivo se amplió el año pasado, con la creación de Sanitas Inclusivo en colaboración con la Correduría de ILUNION, un seguro médico diseñado específicamente para personas con una discapacidad acreditada superior al 33 por ciento.

La mayor diferencia de esta póliza es que nació con el propósito de eliminar barreras en el acceso al seguro de salud para cualquier tipología de discapacidad. Por eso, ofrece acceso directo a la asistencia sanitaria extrahospitalaria, tanto de medicina primaria como de especialidades médicas, además de cobertura dental básica, podología, atención psicológica y servicios digitales como videoconsultas con especialistas o programas personalizados de prevención y bienestar.