Empresas.- Sanitas implanta un protocolo de prevención infantil de complicaciones neurológicas por anestesia

Archivo - Niño en hospital. - THEPOO/ ISTOCK - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sanitas ha informado de la puesta en marcha de un protocolo de prevención para detectar en niños una mutación genética poco frecuente que puede provocar complicaciones neurológicas graves cuando reciben ciertos anestésicos habituales, en línea con las recomendaciones de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR).

Según ha detallado en un comunicado, se trata de un test genético rápido, que se realiza antes de la intervención y permite identificar en menos de una semana si el paciente es portador de una variante del gen mitocondrial ND4. Esta variante, heredada de la madre, provoca en ciertos casos una respuesta alterada ante algunos agentes anestésicos muy comunes.

Si la prueba genética confirma la mutación, los anestesistas sustituyen los agentes bajo sospecha por fármacos alternativos seguros. "La velocidad es clave, porque queremos garantizar la máxima seguridad sin retrasar la anestesia programada", ha explicado el director técnico del laboratorio central de genética de Sanitas Hospitales, Javier Suela.

Este protocolo está ya operativo en los cinco Hospitales de Sanitas: Hospital Universitario La Zarzuela, Hospital Universitario La Moraleja, Hospital Universitario Virgen del Mar, Hospital CIMA de Barcelona y Hospital Blua Valdebebas.

UNA MUTACIÓN CON MAYOR PREVALENCIA EN VENEZUELA

Aunque se trata de una mutación poco frecuente, diversos estudios internacionales señalan una mayor prevalencia en una región concreta de Venezuela. Por esta razón, y siguiendo las recomendaciones de SEDAR, el protocolo se dirige específicamente a niños cuya ascendencia materna incluya origen en Venezuela, que es donde se ha documentado esta susceptibilidad.

Desde 2021 se han documentado más de 20 casos de niños en países como Estados Unidos, Chile, Colombia, Alemania y España que, tras intervenciones aparentemente sencillas bajo anestesia general, desarrollaron complicaciones neurológicas severas. Los agentes implicados en estos episodios incluyen sevoflurano, propofol y fentanilo.

La Sociedad Americana de Anestesiólogos (ASA, por sus siglas en inglés) ha emitido alertas específicas en 2026 tras identificar una mutación mitocondrial rara asociada a estos eventos, mientras que la SEDAR ha elaborado un documento técnico que recomienda implementar vigilancia genética, ajustar los protocolos anestésicos y evitar determinados fármacos en caso de mutación positiva.

"Este tipo de mutaciones son infrecuentes, pero sus efectos pueden ser muy severos. Por eso es tan importante adelantarse y garantizar un manejo anestésico seguro y personalizado", ha señalado el jefe del servicio de Anestesia del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja, Roberto Ruiz.