Empresas.- Sanitas Hospitales incorpora el robot Mazor para la cirugía de columna

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sanitas Hospitales ha anunciado la incorporación del robot Mazor para la cirugía de columna, lo que refuerza la apuesta por la innovación a través de una tecnología avanzada que combina instrumentación de alta precisión y un programa de planificación tridimensional para asistir a los cirujanos.

"La cirugía robótica nos permite ofrecer un nivel de precisión y personalización sin precedentes. En el caso del Mazor, estamos consiguiendo intervenciones más seguras, menos invasivas y con recuperaciones más rápidas gracias a una planificación milimétrica y una ejecución controlada en todo momento", ha afirmado la directora general de Sanitas Hospitales, Susana Quintanilla.

Durante la intervención, el sistema asiste al cirujano mediante un brazo articulado que guía los instrumentos según el plan quirúrgico diseñado previamente en 3D, lo que permite colocar implantes con precisión submilimétrica, reduce el riesgo de complicaciones y optimiza la recuperación.

Cabe destacar que el Hospital Universitario Sanitas La Moraleja realizó en septiembre la primera cirugía de columna con esta tecnología, y estuvo dirigida por el doctor Rafael González, especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica.

La apuesta de Sanitas Hospitales por la cirugía robótica se extiende igualmente al ámbito de la Urología, y es que el Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela cuenta con el robot Da Vinci Single Port (SP), que permite realizar intervenciones mínimamente invasivas a través de una sola incisión.

Esta tecnología ofrece mayor precisión, menos complicaciones postoperatorias y una recuperación más rápida, con el objetivo de proporcionar a los pacientes una experiencia quirúrgica más segura, permitiendo en muchos casos el alta médico el mismo día de la intervención.