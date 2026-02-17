Archivo - Sanitas destaca el diagnóstico temprano para trabajar progresivamente las "habilidades sociales" en Asperger - ITA - Archivo

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Servicio de Salud Mental del madrileño Hospital Blua Sanitas Valdebebas, el doctor Carlos Atef Harkous, ha destacado el hecho de que un diagnóstico temprano del síndrome de Asperger "abre la posibilidad de trabajar de manera progresiva las habilidades sociales y las estrategias de regulación emocional".

Esta intervención precoz "contribuye a mitigar el malestar asociado a situaciones reiteradas de incomprensión en la relación con otras personas", ha continuado Harkous, quien ha añadido, con motivo de la celebración, este miércoles, 18 de febrero, del Día Internacional de este trastorno, que "los primeros indicios suelen manifestarse en la infancia, aunque en muchos casos pasan desapercibidos durante años, sobre todo cuando existe una buena adaptación socio-familiar y rendimiento académico".

Tal y como ha señalado este profesional sanitario, "algunas señales precoces que pueden sugerir este trastorno pueden ser la dificultad para interpretar normas sociales o para comprender los dobles sentidos (como el lenguaje figurado, las metáforas, bromas o chistes...) o la rigidez y dificultad adaptarse a cambios imprevistos; y, en ocasiones, también las dificultades para establecer vínculos cercanos".

"Cuando estas características no se identifican de forma precoz, pueden generar incomprensión y un malestar emocional progresivo", ha confirmado Harkous en relación con este síndrome, que forma parte de los trastornos del espectro del autismo (TEA) y se caracteriza por dificultades en la interacción social, patrones de comportamiento rígidos y una forma particular de procesar la información.

UN TOTAL DE 470.000 PERSONAS CON TEA EN ESPAÑA

Actualmente, y según datos de la Confederación Asperger España, se estima que, de las 470.000 personas que hay con TEA en España, entre un 18 y un 25 por ciento presentarían este síndrome, para el que es necesario la intervención precoz en los servicios de atención temprana o en dispositivos sanitarios especializados. "El objetivo no consiste en etiquetar, sino en ofrecer apoyos ajustados desde el principio para ayudar a un desarrollo óptimo", ha concretado este representante del Hospital Blua Sanitas Valdebebas.

No obstante, el síndrome de Asperger también afecta durante la adolescencia y la edad adulta, etapas en las que las particularidades en la gestión emocional o la interacción social de estas personas pueden convertir determinadas situaciones cotidianas en especialmente complejas y generar un impacto directo sobre la autoestima y la Salud Mental.

Ante ello, desde la compañía aseguradora Sanitas, se ha recomendado favorecer rutinas estables y previsibles, utilizar una comunicación clara y directa, respetar las particularidades sensoriales, reforzar la autoestima mediante el reconocimiento cotidiano y mantener una coordinación continua con profesionales sanitarios.