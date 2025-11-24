Sanitas Dental Star premia un caso clínico de rehabilitación de atrofia maxilar en la categoría Experta

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La octava edición de los Premios Sanitas Dental Star han reconocido como mejor caso clínico multidisciplinar en la categoría Experta el trabajo del doctor Carlos Sancho, que documenta el tratamiento de rehabilitación de una paciente con atrofia severa en maxilar y mandíbula.

La gala de estos premios, abiertos a toda la comunidad de la odontología y que han recibido en esta ocasión más de 80 participantes, ha estado presentada por Anne Igartiburu y ha reunido en Madrid a profesionales del sector para reconocer y compartir novedades.

El caso galardonado con el mayor premio, dotado con 10.000 euros, detalla que la paciente recibió la propuesta de utilizar implantes cigomáticos e intermentonianos para soportar una prótesis fija mandibular. Las cirugías se planificaron de forma digital y se elaboraron guías quirúrgicas que facilitaron la colocación de los implantes y la carga inmediata de la prótesis en la misma intervención.

"Gracias a los avances tecnológicos, hoy somos capaces de prever mejor, de trabajar de manera más colaborativa y de reducir fricciones e imprevistos en casos de alta complejidad como este. La tecnología ofrece una mayor personalización, una mejor comunicación con el paciente y la posibilidad de acortar tiempos de recuperación y simplificar intervenciones que antes requerían grandes regeneraciones", ha afirmado el director general de Sanitas Dental, Jesús Bonilla.

El accésit de la categoría Experta, dotado con 7.000 euros, ha recaído en el doctor Carlos Gómez por el caso de un tratamiento de un paciente con desgaste dental severo que afectaba tanto a su función como a su estética. Tras una planificación digital con diseño de sonrisa digital (DSD) para recuperar el volumen perdido, se optó por una fase inicial con inyección de composite. Después se realizó un alineamiento dental y, por último, se colocaron piezas definitivas en cerámica.

CATEGORÍA ACADEMIC

En la categoría Academic, que premia a estudiantes de posgrado de Odontología, se ha reconocido con 7.000 euros el caso presentado por el odontólogo Tomasso Conforti, del Máster de Periodoncia de la Universidad Complutense de Madrid, que detalla el caso de una paciente de 59 años con dificultades para masticar debido a una periodontitis avanzada.

El tratamiento fue multidisciplinar, combinando una fase quirúrgica y otra no quirúrgica. Además, el manejo psicológico fue clave, ya que la paciente sufría depresión y fumaba 15 cigarrillos diarios; durante el proceso logró dejar de fumar.

En la misma categoría, el accésit ha sido para la odontóloga Marta Reyes, de la Universidad Alfonso X El Sabio, con el caso 'Manejo estético de dientes triangulares, microdoncia, diastemas y triángulos negros en sector anterosuperior mediante técnica de bioclear y coronas de disilicato de litio'. La paciente presentaba incisivos superiores muy triangulares que generaban espacios negros entre ellos. Se decidió plantear una solución mixta combinando resina y cerámica para unificar la zona estética anterior, lo que contribuyó a mejorar su seguridad al sonreír.

El director general de Sanitas Dental ha destacado el "extraordinario nivel" de las nuevas generaciones de odontólogos que refleja esta categoría, haciendo hincapié en el "rigor, innovación" y "madurez clínica" que se observa en los trabajos presentados. "Podría situarlos perfectamente al nivel de la categoría Experta", ha subrayado.

CATEGORÍA DAILY CLINIC

La categoría Daily Clinic, que reconoce la excelencia clínica en la práctica asistencial habitual y está dotada con 7.000 euros, ha premiado el trabajo 'Tratamiento de una mordida abierta esquelética mediante intrusión molar con alineadores y microtornillos', realizado por el odontólogo Jorge González.

En este caso, el paciente buscaba una alternativa no quirúrgica a una maloclusión severa de mordida abierta y, tras su estudio, los especialistas optaron por un tratamiento con ortodoncia invisible y la colocación de cuatro microtornillos en el sector posterior. La corrección se logró tanto a nivel dentario como facial.

Respecto al accésit de esta categoría, ha sido otorgado al doctor Jaime Hernanz por el caso 'Tratamiento de recesiones múltiples mediante técnica de Colgajo de Avance Modificado en Túnel', que abordó recesiones múltiples en la zona maxilar entre las piezas 14 y 24 mediante una técnica de cirugía mucogingival que permitió obtener un recubrimiento completo de todas las recesiones.

Para la selección de los ganadores, todos los trabajos presentados han sido calificados con una puntuación de 1 a 5 en cada criterio de evaluación, valorándose especialmente la multidisciplinariedad, así como la complejidad y la resolución del tratamiento. Los cinco trabajos preseleccionados de cada categoría se han presentado de forma presencial en una sesión de defensa ante el jurado de los premios Sanitas Dental Star.

Este jurado ha estado compuesto por el jefe de Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Universitario La Paz, José Luis Cebrián; el profesor del Máster de Periodoncia en la Universidad Complutense de Madrid Pedro Lázaro; y los doctores Ramón Soto-Yarritu; Germán Zarandieta, Ricardo Ortega, Arancha Samaniego Fernández de Terán, Leticia Roldos Aparicio y Beatriz Serrano de Haro.