Empresas.- Sanitas y Adeslas ponen el foco en acompañar y personalizar como el futuro del seguro de Salud

Archivo - Imagen de recurso de un médico y un paciente. - MTSTOCK STUDIO - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las aseguradoras Sanitas y Adeslas han hecho hincapié en el acompañamiento y la personalización como tendencias del ramo de seguros de Salud para el futuro, al tiempo que han destacado el impacto que tendrá la IA en todo el negocio.

Así se desprende de una mesa redonda en el marco de la conferencia anual de la Asociación para la Mediación Aseguradora de Entidades Financieras (Amaef), en la que han participado el consejero delegado de Sanitas, Carlos Jaureguizar, y el director de negocio de SegurCaixa Adeslas, Carlos Hernández.

"Nos tenemos que anticipar. No podemos solo tratar a nuestros asegurados cuando tienen un problema", ha afirmado Hernández en su intervención. De su lado, Jaureguizar ha opinado que el futuro "va de una medicina totalmente personalizada".

El máximo responsable de Sanitas se ha enfocado en la innovación como vía para elevar la eficiencia del sistema y reducir las ineficiencias. Como ejemplo de esto ha puesto los planes personalizados de salud y el estudio de la genómica en áreas como la tolerancia o eficacia de los medicamentos.

"La situación en España es buena (...). Tenemos que estar orgullosos de la sanidad pública y privada que tenemos, pero todavía hay muchos retos. La innovación es fundamental", ha afirmado el consejero delegado de Sanitas, argumentando que la IA va a suponer un cambio radical en muchos aspectos.

El directivo de Adeslas ha recordado que, durante muchos años, las aseguradoras se han limitado a cuidar de los clientes cuando tenían una patología o un problema, pero eso está cambiando a instancias del propio asegurado. "Tenemos una sociedad más sensible sobre la salud, más activa, más preventiva. Tenemos que hacer ese ejercicio de no solo cuidarlos cuando tengan una necesidad de ir al médico (...), sino ir acompañándolos a lo largo de su vida", ha afirmado.

También sobre la IA, Hernández ha coincidido en que es una "revolución" y que está ayudando a ganar tiempo de atención al paciente, reduciendo el tiempo que los médicos tienen que dedicar a tareas más burocráticas.

"Ya sea en asistencia de visita médica o en la concertación de una cita lo que queremos es que la IA ayude a ganar espacio, tiempo, calidez humana y una vinculación ascendente", ha afirmado el director de Negocio de SegurCaixa Adeslas.