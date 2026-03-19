Roche presenta 'Enlazando historias', un corto documental para visibilizar el impacto del linfoma no Hodgkin - ROCHE

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica Roche ha presentado el corto documental 'Enlazando historias', con el que busca visibilizar el impacto del linfoma no Hodgkin, así como la humanización de la innovación como factor crítico en la conversación clínica del paciente con esta enfermedad, de la que en España se diagnosticarán más de 12.200 nuevos casos en 2026.

Con el aval de la Agrupación Española de Entidades de Lucha contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre (Grupo 0/Aelclés), esta pieza audiovisual se enmarca en la campaña 'Enlazando historias: un hilo que nos une frente al linfoma No Hodgkin', una iniciativa que busca dar cabida también a los cuidadores, así como destacar la importancia de la confianza del paciente con su equipo médico y entorno familiar.

"Nuestro compromiso es intentar dar respuesta a las necesidades que tienen las personas con linfoma, así como a su entorno, a través de la investigación y desarrollo de soluciones terapéuticas", ha manifestado la directora médica en Roche Farma España, la doctora Mariluz Amador, que ha añadido que el objetivo con este corto es "poner el foco en el recorrido completo que viven las personas con linfoma no Hodgkin".

Este documental reúne tres historias de pacientes reales: Mato, Mariví y Carlos, y toma como principio conductor la leyenda japonesa del 'hilo rojo', que simboliza la conexión invisible entre personas destinadas a encontrarse. Por su parte, en la campaña, este símbolo representa los vínculos que se forman frente al linfoma no Hodgkin, recorriendo momentos clave de la enfermedad, como la aparición de los primeros síntomas, el diagnóstico, la incertidumbre, la toma de decisiones compartidas, las recaídas, participación en ensayos clínicos y el seguimiento de los profesionales sanitarios.

La meta es "avanzar en el abordaje integral y multidisciplinar y que la innovación no solo mejore los resultados clínicos, sino que permita vivir con la mejor calidad de vida posible", ha declarado, al respecto, Amador. Por ello, los testimonios recogidos evidencian cómo los pacientes requieren tratamientos de acuerdo a su situación personal, mostrando cómo el tiempo libre de tratamiento ya no es un dato secundario, sino un factor crítico que debe integrarse formalmente en la conversación clínica.

Estrenado este elemento audiovisual en una cita inaugurada por la directora del área de Oncohematología en Roche Farma España, Diana Cárdenas, esta ha contado con la participación de la miembro del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, la doctora Mariana Bastos-Oreiro; el representante de la Clínica Universidad de Navarra de la capital de España, el doctor Carlos Grande; la enfermera de este último centro, Maribel Vivas; la psicooncóloga del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid, Isabel Saiz; y la presidenta del Grupo O/Aelclés, Ascensión Hernández.

IMPACTO EMOCIONAL DE PACIENTES Y FAMILIARES

En la misma se han abordado algunos de los factores relevantes en el abordaje de esta patología, como la necesidad de innovación como motor en la mejora del abordaje, el valor social de los fármacos más allá de sus resultados clínicos para asegurar una buena calidad de vida y la sostenibilidad del sistema sanitario. Junto a ello, se ha analizado el impacto emocional de pacientes y familiares, promoviendo una comunicación efectiva entre médico-paciente.

En concreto, los expertos han indicado que la innovación desde las primeras líneas de tratamiento y el acompañamiento integral resultan determinantes para mejorar los resultados clínicos, así como la forma en la que pacientes y cuidadores viven cada etapa del proceso. Las cifras de supervivencia han avanzado, pero esta enfermedad puede convertirse en una de largo recorrido, con periodos de seguimiento prolongados y, en algunos casos, recaídas o resistencia al tratamiento que reactivan la incertidumbre y el impacto emocional.

Por todo ello se ha desarrollado esta campaña y el corto, cuyo tráiler se proyectará en seis cines de Madrid, mientras que el documental completo ya está disponible en YouTube. Todo en relación con el linfoma no Hodgkin, que representa el 85 por ciento de los linfomas, y que es un tipo de cáncer de la sangre que se origina en órganos como los ganglios linfáticos.

Además, esta enfermedad afecta a los glóbulos blancos y, con el tiempo, acaba dañando al sistema inmunitario. Con más de 90 subtipos, es un grupo de cánceres complejo que, a su vez, se clasifica en dos categorías en función de su ritmo de crecimiento: agresivos, con crecimiento rápido; e indolentes, con ascenso lento.

Frente a ello, la investigación se postula como clave para seguir avanzando no solo en eficacia, sino también en cómo se vive la patología durante y después del tratamiento. En este contexto, con más de 25 años de trayectoria en linfoma, Roche ha contribuido al estudio en esta área para atender necesidades médicas no cubiertas, impulsando el desarrollo de nuevas opciones terapéuticas y el conocimiento clínico que ayuda a personalizar el abordaje y a acompañar mejor a los pacientes en cada etapa de su recorrido.