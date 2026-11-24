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MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los programas de Blua, el ecosistema de salud digital de Sanitas que permiten recibir orientación y seguimiento de profesionales sanitarios por videoconsulta, teléfono y chat en ámbitos como nutrición, actividad física, embarazo, salud emocional y enfermedades crónicas, han superado las 220.000 altas y 1,2 millones de asesorías.

A través de videoconsulta, teléfono y chat, los usuarios reciben orientación y seguimiento adaptados a sus necesidades. El objetivo es facilitar la prevención, reforzar hábitos saludables y, cuando existe una patología, favorecer un mejor conocimiento y control de la enfermedad. De este modo, se extiende el cuidado más allá de la consulta, combinando profesionales sanitarios y herramientas digitales para acompañar a las personas de forma continuada en la prevención, la adopción de hábitos saludables y el manejo de enfermedades crónicas.

"Cada vez más personas buscan un acompañamiento que les ayude a cuidar de su salud de manera continuada. Nuestros programas combinan seguimiento profesional, herramientas digitales y educación para la salud para ayudar a cada persona a comprender mejor su situación, adquirir hábitos saludables y participar de forma más activa en el cuidado de su salud", señala señala Javier Ibáñez, director general de Sanitas Seguros.

Añade que "este modelo cobra especial valor en el acompañamiento a personas con enfermedades crónicas, donde la continuidad, la adherencia al tratamiento y la identificación temprana de posibles alertas resultan fundamentales".

En el ámbito de los hábitos saludables los programas de salud digital de Sanitassobre, Nutrición y Entrenador Personal ayudan a mejorar la alimentación, incorporar actividad física y mantener hábitos adaptados a la situación y objetivos de cada persona. Ambos incluyen una valoración inicial y seguimiento profesional.

Sanitas cuenta también con un programa específico de Embarazo, en el que matronas especializadas acompañan a las mujeres desde las primeras etapas de la gestación hasta el posparto, con orientación sobre hábitos saludables, bienestar emocional, lactancia y recuperación. Este seguimiento ofrece una referencia profesional durante el proceso y facilita tanto la resolución de dudas como la identificación precoz de situaciones que puedan requerir valoración médica.

La oferta incluye además programas orientados a la salud mental, como gestión del estrés, gestión de las emociones o mejora del descanso, junto con iniciativas relacionadas con salud infantil, fisioterapia, salud del suelo pélvico, deshabituación tabáquica y acompañamiento a las familias.

En el ámbito de las enfermedades crónicas, el programa de seguimiento está dirigido a personas con patologías como hipertensión arterial, enfermedad coronaria, insuficiencia cardiaca, diabetes, asma o EPOC. Enfermeras especializadas realizan un seguimiento personalizado y monitorizan distintos parámetros de salud para ayudar al paciente a comprender mejor su enfermedad, reforzar la adherencia al tratamiento, identificar signos de alerta y desarrollar hábitos de autocuidado. Cuando resulta necesario, este seguimiento se coordina con otros profesionales sanitarios.

Cada programa cuenta con profesionales especializados que realizan una valoración inicial de las necesidades de la persona y adaptan el seguimiento a su situación.