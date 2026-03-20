Archivo - Pfizer anuncia datos positivos de la suma de 'Talzenna' y enzalutamida en cáncer de próstáta metastásico - PFIZER - Archivo

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía biofarmacéutica Pfizer ha anunciado resultados positivos de primera línea del estudio en Fase 3 'TALAPRO-3', que ha analizado 'Talzenna', un inhibidor oral de la poli ADP-ribosa polimerasa (PARP) cuya molécula es talazoparib, en combinación con enzalutamida, inhibidor de la vía del receptor de andrógenos (ARPI), en cáncer de próstata metastásico sensible a la castración (CPSCm) cuyos tumores tienen mutaciones en genes de reparación por recombinación homóloga (HRR).

"Esta combinación ya es una opción de tratamiento en el cáncer de próstata metastásico resistente a la castración con alteraciones en los genes HRR y estos resultados demuestran su potencial para ofrecer beneficios a los pacientes en una etapa más temprana de la enfermedad", ha declarado el director Médico de este laboratorio en España, el doctor José Chaves.

Esta enfermedad es la oncológica más frecuente en hombres y en 2026 se estima que 34.833 personas serán diagnosticadas en España. El CPSCm es una forma de cáncer de próstata avanzado que se ha diseminado más allá de la próstata, pero que aún es sensible a la supresión androgénica y, a pesar de los avances recientes en el tratamiento, entre el 50 y el 65 por ciento de los pacientes progresan a cáncer de próstata metastásico resistente a la castración (CPRCm) en un plazo de dos años, con un riesgo aumentado en los que tienen alteraciones en genes HRR.

Ahondando en los resultados obtenidos, este estudio alcanzó su objetivo primario, ya que la suma de estos fármacos mostró una mejora estadísticamente significativa y clínicamente relevante en la supervivencia libre de progresión radiográfica (SLPr), en comparación con placebo más enzalutamida. Así, los mismos superaron el hazard ratio preespecificado de 0,63, y la mayoría de los pacientes permanecieron sin progresión en el momento del análisis.

OPCIONES DE TRATAMIENTO MÁS PERSONALIZADAS

También se observó un beneficio consistente en pacientes cuyos tumores tenían alteraciones en los genes BRCA como en aquellos no-BRCA, han explicado desde Pfizer, cuyo director Médico ha señalado que "estos hallazgos subrayan el liderazgo" de la misma "en Medicina de precisión" y su "compromiso" con "brindar opciones de tratamiento más personalizadas a los hombres que viven con cáncer de próstata".

"Las alteraciones en los genes de reparación del daño del ADN, como los genes HRR, se encuentran en, aproximadamente, el 20-25 por ciento de los cánceres de próstata metastásicos y se asocian con una enfermedad más agresiva, con peor pronóstico y en la que, en ocasiones, se obtienen peores resultados con los tratamientos actuales, lo que representa un grupo de pacientes con una necesidad médica no cubierta", ha divulgado el miembro del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona, el doctor Joaquín Mateo.

A juicio del también investigador de este estudio, los datos logrados "demuestran la importancia de identificar a los pacientes cuyos tumores tienen este tipo de mutaciones, ya que esta combinación en una fase más temprana de la enfermedad prolonga significativamente el tiempo que los pacientes pueden vivir sin que su cáncer empeore".

En cuanto al análisis intermedio, los resultados mostraron una fuerte tendencia hacia una mejor supervivencia global (SG), un criterio de valoración secundario clave. También se observaron beneficios en otros criterios de valoración secundarios, como la tasa de respuesta global, la duración de la respuesta y el tiempo hasta la progresión del antígeno prostático específico (PSA).

Por su parte, la seguridad de la combinación fue consistente con el perfil de seguridad conocido de cada medicamento y no se identificaron nuevas señales de seguridad, han aseverado desde Pfizer, al tiempo que han agregado que esta combinación en CPSCm con alteraciones en los genes HRR es un régimen de tratamiento en investigación. Todos estos resultados se discutirán con las autoridades sanitarias mundiales para posibles solicitudes regulatorias.