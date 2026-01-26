El Hospital Blua Sanitas Valdebebas integra el Instituto de Oncología Avanzada

Imagen del Hospital Blua Sanitas Valdebebas. - SANITAS

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Sanitas ha anunciado la apertura del Instituto de Oncología Avanzada (IOA) en el nuevo Hospital Blua Sanitas Valdebebas, un centro concebido para ofrecer una atención integral a los pacientes oncológicos desde el diagnóstico hasta la recuperación.

El Instituto de Oncología Avanzada estará liderado por Pilar López, procedente del Hospital MD Anderson. El Instituto reunirá por primera vez en la red de Sanitas todos los servicios necesarios para ofrecer una atención oncológica de principio a fin, uniendo oncología médica, radioterapia, diagnóstico molecular y genético, medicina nuclear, salud mental y ensayos clínicos.

De esta manera, los pacientes pueden recibir el diagnóstico, tratamiento y seguimiento en un único centro, "con continuidad asistencial garantizada y acceso a terapias innovadoras", añade la compañía. Además, a esta atención médica se suma una unidad de salud mental, concebida para acompañar a los pacientes y a sus familiares en el plano emocional.

"Por primera vez en nuestra red, los pacientes oncológicos tienen acceso en un mismo hospital a todas las especialidades necesarias para su tratamiento. Esto nos permite diseñar tratamientos más personalizados y, sobre todo, anticiparnos en la toma de decisiones terapéuticas. Esa coordinación multidisciplinar no solo mejora la eficacia, sino también la tolerancia a los tratamientos y la calidad de vida de los pacientes", ha explicado la directora general de Sanitas Hospitales, Susana Quintanilla.

En este marco, el Instituto pone a disposición de los pacientes aceleradores lineales de última generación, un TAC con tecnología espectral de alta cobertura y dos resonancias de alto campo, incluida la resonancia magnética de 3 teslas. Todo ello, según la compañía, "facilita diagnósticos más precisos y tratamientos altamente personalizados en múltiples patologías". También implementa la Radiología verde para reducir la huella ecológica del servicio de imagen y fomentar la sostenibilidad hospitalaria

Además, el Instituto se apoya en la Unidad de Ensayos Clínicos del hospital, que refuerza la investigación biomédica en España y ofrece a los pacientes acceso a terapias innovadoras en oncología, hematología, neurociencia y salud genómica. El instituto integra asimismo la oncología hematológica, que amplía el acceso a terapias avanzadas y ensayos clínicos en patologías de la sangre.