Empresas.- HM Hospitales alcanza 392 ensayos clínicos activos en 2025, con la participación de 612 nuevos pacientes

Laboratorio. - HM HOSPITALES

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo HM Hospitales alcanzó el año pasado 392 ensayos clínicos activos en su red de hospitales, que estuvieron dedicados a áreas oncológicas y también a otras como cardiología, neurología, reumatología o vacunas, y de los que se beneficiaron 612 pacientes nuevos.

Así lo ha señalado en un comunicado, en el que ha destacado que, durante 2025, ha reforzado su modelo que integra asistencia, investigación y docencia, al tiempo que ha puesto en valor el trabajo del Instituto de Investigación Sanitaria HM Hospitales (IISHM) y de la Fundación de Investigación HM Hospitales (FiHM).

En el plano de la producción científica, la actividad del IISHM en 2025 se ha materializado en 456 manuscritos publicados, de los que 440 están indexados y acumulan un factor de impacto global de 2.475,58 puntos. Respecto al perfil de calidad, 243 artículos se han publicado en revistas de primer cuartil (Q1) y 121 en segundo cuartil (Q2).

En oncología, el Centro Integral Oncológico Clara Campal HM CIOCC ha contribuido con 94 manuscritos, de los que 48 se han publicado en revistas Q1 y 20 en Q2, con un factor de impacto acumulado de 810,7 puntos y un factor de impacto medio de 10 por publicación indexada.

Esta actividad investigadora incluye la consolidación de la oncopediatría, con la Unidad de Oncohematología Pediátrica integrada en HM CIOCC-START, que permite ofrecer ensayos y tratamientos avanzados a pacientes infantiles y adolescentes con patología oncológica compleja.

HM Hospitales ha resaltado también el salto cualitativo en la capacidad del IISHM y de la FiHM durante 2025 para captar financiación competitiva y liderar proyectos de I+D biomédica. En total, se solicitaron 74 ayudas a convocatorias públicas y privadas con 19 ayudas concedidas (25,4% de tasa de éxito), lo que ha permitido desplegar una cartera diversificada de proyectos en múltiples especialidades.

La estrategia investigadora del IISHM se completa con el desarrollo de observatorios de salud poblacional que, en la actualidad, se centran en obesidad infantil, neurodivergencias en la infancia, supervivientes de cáncer y menopausia.

En lo que respecta a la FiHM, el Grupo ha resaltado, además de su actividad investigadora, su papel en divulgación científica, a través de la organización de foros científicos, publicaciones divulgativas y encuentros de alto nivel dirigidos tanto a profesionales sanitarios como a pacientes.