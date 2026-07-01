Elsa Pataky secuencia su genoma con Mi Salud Genómica, de Sanitas y Bupa

Archivo - Elsa Pataky secuencia su genoma con Mi Salud Genómica - BUPA - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La actriz Elsa Pataky ha secuenciado su genoma con Mi Salud Genómica, el servicio de Sanitas y Bupa que permite conocer cómo el perfil genético y los hábitos de vida influyen en la salud de cada persona.

La actriz ha participado en este programa para acceder a información personalizada sobre posibles predisposiciones genéticas relacionadas con distintas enfermedades y reforzar así una forma de cuidar la salud basada en la prevención, el seguimiento temprano y la toma de decisiones informadas.

En el marco de su colaboración con Sanitas y Bupa, Pataky pone en valor la importancia de contar con información útil para actuar antes de que aparezcan problemas de salud. "El programa de Sanitas me ha aportado tranquilidad, porque ofrece información útil que me permite actuar para cuidar y mantener mi salud. Se centra en riesgos en los que realmente intervenir y prescinde de aquellos frente a los que no podría hacer nada", afirma Pataky.

"Además, me ha ayudado a entender mejor la relación entre la genética y el estilo de vida, lo que refuerza mi conciencia sobre la importancia de la prevención, el equilibrio y la constancia en el cuidado de la salud", comenta la actriz.

Mi Salud Genómica analiza más de 250 genes y regiones génicas que pueden incrementar el riesgo de desarrollar 34 enfermedades, entre ellas patologías oncológicas y cardiológicas. El servicio incluye una consulta con un asesor genético, que explica los resultados al paciente y le ayuda a definir un plan de salud personalizado con recomendaciones adaptadas, consultas médicas con especialistas y pautas de hábitos de vida.

Los datos del programa muestran que el análisis genómico también puede identificar posibles sensibilidades alimentarias a nivel poblacional, como la enfermedad celíaca o la intolerancia a la lactosa. Este tipo de información favorece un mayor conocimiento de la propia salud y ayuda a adoptar decisiones más informadas sobre prevención y bienestar.

SANITAS LANZA MI FARMAGEN

Sanitas amplía ahora su oferta de medicina personalizada con el lanzamiento de Mi Farmagen, un nuevo servicio que identifica cómo pueden afectar a cada persona hasta 120 medicamentos comunes en función de su perfil genético. El análisis farmacogenético permite conocer cómo metaboliza cada paciente determinados tratamientos, detectar posibles efectos adversos y orientar tanto la elección del medicamento como la dosis más adecuada.

A partir del análisis de genes implicados en la respuesta a los fármacos, Mi Farmagen ayuda a los profesionales sanitarios a tomar decisiones terapéuticas más precisas, reducir riesgos asociados a la medicación y mejorar la eficacia de los tratamientos. Por ejemplo, los datos farmacogenéticos permiten detectar casos en los que una persona metaboliza determinados protectores gástricos de forma muy rápida, lo que puede hacer que estos tratamientos habituales no resulten eficaces.

Con este nuevo servicio, Sanitas refuerza su apuesta por incorporar la información genética a la práctica clínica y avanzar hacia tratamientos más ajustados a las características individuales de cada paciente.