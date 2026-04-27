Archivo - Avances en esclerosis múltiple con su aprendizaje y uso de biomarcadores centran el 'NeuroSummit' de Roche - SIMONSKAFAR/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los avances en esclerosis múltiple protagonizados por el uso de biomarcadores y el aprendizaje adquirido sobre la enfermedad, entre otros aspectos, han protagonizado la séptima edición de 'NeuroSummit 2026', encuentro organizado en Madrid por la compañía farmacéutica Roche y al que han asistido más de 150 neurólogos.

"La innovación en Medicina aporta, a través de sus resultados clínicos en los pacientes, un valor social indiscutible", ha indicado el director del Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña (Cemcat) del Hospital Universitario Vall d'Hebron de Barcelona y coordinador de esta cita, el doctor Xavier Montalban, quien ha añadido que, por contra, "la existencia de barreras o limitaciones pone en riesgo tal objetivo".

En este sentido, 'NeuroSummit 2026' ha servido para compartir conocimiento clínico y científico sobre esta patología y otras neuroinmunológicas. Así, los participantes en este evento han abordado la necesidad de identificación precoz de la progresión, el uso de biomarcadores, la optimización del seguimiento, la salud de la mujer a lo largo del ciclo vital y el valor social de la innovación.

De hecho, el programa de esta reunión ha incluido sesiones sobre biomarcadores en esclerosis múltiple, manejo clínico de la enfermedad, trastorno de neuromielitis óptica (NMO, por sus siglas en inglés), progresión y toma de decisiones clínicas. Además, se ha revisado la experiencia acumulada durante los últimos años en el abordaje de la esclerosis múltiple y de todo lo aprendido sobre la evolución de la enfermedad.

CERTIDUMBRE EN ESTA PATOLOGÍA CRÓNICA Y COMPLEJA

Según los expertos, la trayectoria clínica y el conocimiento generado en la práctica real aportan certidumbre en esta patología crónica y compleja, y ayudan a orientar mejor las decisiones a largo plazo, aprendizaje que ha permitido afinar los objetivos asistenciales y comprender con mayor profundidad qué necesidades siguen sin estar cubiertas en el día a día de los pacientes.

Junto a ello, han puesto de relieve el papel de los neurofilamentos y la GFAP como biomarcadores. Esto "nos proporciona una evaluación objetiva del estado de la enfermedad ya que, al ser un marcador de destrucción neuronal, permite saber si ha habido un daño reciente en el sistema nervioso central", ha declarado la neuróloga del Hospital Universitario de La Princesa de Madrid y también coordinadora de este encuentro, la doctora Virginia Meca.

"De este modo, se puede conocer si ha habido inflamación reciente, podemos usarlo para monitorizar la efectividad de los tratamientos, y podría tener también valor pronóstico al inicio de la enfermedad", ha continuado, para agregar que "esto es algo que antes no se podía hacer con una prueba tan accesible como una analítica de sangre". "En definitiva, son herramientas que nos permiten avanzar hacia una Medicina más personalizada, para adaptar el tratamiento a las necesidades de cada paciente", ha apuntado.

En este espacio de Roche, en el que se han estudiado también asuntos como el impacto económico asociado a la enfermedad, su repercusión sobre la calidad de vida, su efecto en el entorno cercano del paciente y su influencia en decisiones vitales como la maternidad y la planificación familiar, ha intervenido su general manager en España, Patrick Wallach, quien ha puesto en valor "la gran acogida" de este.

La misma "confirma la solidez de este foro como punto de encuentro de referencia en Neurología para compartir experiencia clínica, conocimiento y visión de futuro", ha declarado, al tiempo que ha concluido subrayando "la presencia de especialistas de Latinoamérica en una proporción inédita hasta ahora, que invita a seguir construyendo una conversación científica global ante los retos de la esclerosis múltiple".