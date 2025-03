La ecografía de alta resolución podría permitir un diagnóstico más rápido del cáncer de próstata

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las biopsias guiadas por ultrasonido de alta resolución son tan efectivas como las que utilizan resonancia magnética para diagnosticar el cáncer de próstata, según demuestra un ensayo clínico internacional, denominado OPTIMUM, dirigido por la Universidad de Toronto (Canadá). Los resultados del ensayo OPTIMUM se presentan en el Congreso de la Asociación Europea de Urología en Madrid y se publican en 'JAMA'.

OPTIMUM es el primer ensayo aleatorizado que compara la biopsia guiada por microultrasonido (microUS) con la biopsia guiada por RMN para el cáncer de próstata. Participaron 677 hombres que se sometieron a biopsia en 19 hospitales de Canadá, EE. UU. y Europa. De ellos, la mitad se sometió a biopsia guiada por RMN, un tercio a biopsia guiada por microUS seguida de biopsia guiada por RMN, y el resto a biopsia guiada únicamente por microUS.

Cabe destacar que la tecnología, llamada microultrasonido, es más económica y fácil de usar que la resonancia magnética. Podría acelerar significativamente el diagnóstico, reducir la necesidad de múltiples visitas al hospital y liberar la resonancia magnética para otros usos, según los investigadores.

De esta forma, la microecografía fue capaz de identificar el cáncer de próstata con la misma eficacia que la biopsia guiada por resonancia magnética, con tasas de detección muy similares en los tres grupos del ensayo. Hubo poca diferencia incluso en el grupo que recibió ambos tipos de biopsias, ya que la microecografía detectó la mayoría de los cánceres significativos.

Asimismo, la microecografía tiene una frecuencia más alta que la ecografía convencional, lo que resulta en imágenes con una resolución tres veces mayor que pueden capturar detalles similares a los de la resonancia magnética para biopsias dirigidas. Profesionales clínicos como urólogos y oncólogos pueden capacitarse fácilmente para usar la técnica e interpretar las imágenes, especialmente si tienen experiencia en ecografía convencional. La microecografía es más económica en comparación con la resonancia magnética y podría permitir la obtención de imágenes y biopsias en una sola cita, incluso fuera del hospital.

Los resultados del ensayo OPTIMUM podrían tener un impacto similar a la primera introducción de la resonancia magnética, según el investigador principal del ensayo, Laurence Klotz, profesor de Cirugía en la Facultad de Medicina Temerty de la Universidad de Toronto y presidente de la Cátedra Sunnybrook de Investigación del Cáncer de Próstata. "Cuando surgió la resonancia magnética y se pudieron obtener imágenes precisas del cáncer de próstata por primera vez para realizar biopsias dirigidas, fue un punto de inflexión", recuerda.

"Pero la resonancia magnética no es perfecta. Es cara. Acceder a ella rápidamente puede ser difícil. Requiere mucha experiencia para interpretarla correctamente. Y utiliza gadolinio, que tiene cierta toxicidad. No todos los pacientes pueden someterse a una resonancia magnética, por ejemplo, si tienen prótesis de cadera o marcapasos. Pero ahora sabemos que la microecografía puede ofrecer una precisión diagnóstica tan buena como la resonancia magnética, lo que también supone un cambio radical. Significa que se puede ofrecer un servicio integral, donde se escanea a los pacientes y se les realiza una biopsia inmediatamente si es necesario. No hay toxicidad. No hay exclusiones. Es mucho más económico y accesible. Y libera las resonancias magnéticas para las caderas y las rodillas y todas las demás funciones necesarias", concluye.

Se requiere entrenamiento para detectar los patrones e interpretar correctamente las imágenes de microultrasonido. Pero una vez dominado, podría permitir el diagnóstico y la biopsia del cáncer de próstata en la misma cita. También podría facilitar la disponibilidad de biopsias dirigidas en sistemas de salud menos desarrollados, donde la resonancia magnética es un recurso muy valioso. La facilidad y el costo de la microecografía implican que también podría ser una herramienta importante para los programas de detección, pero se necesitaría más investigación para comprender su posible papel en ese contexto.