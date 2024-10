Este es el motivo por el que se podría dejar de llamar 'cáncer' al cáncer de próstata en sus primeras etapas

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo artículo publicado en el 'Jornal of the National Cancer Institute', por Oxford University Press, firmado por Matthew Cooperberg, de los departamentos de Urología y Epidemiología y Bioestadística de la Universidad de California (Estados Unidos) indica que los pacientes podrían beneficiarse si los médicos dejaran de llamar 'cáncer' a ciertos cambios en las primeras etapas de la próstata.

En concreto, los investigadores convocaron un simposio internacional con participantes de múltiples campos, incluida la defensa de los pacientes. Las consideraciones clave incluyeron la tasa muy alta de GG1 detectable en estudios de autopsia, el enfoque de las pruebas de diagnóstico contemporáneas en la detección de cánceres de mayor grado, los beneficios de relegar a GG1 a algo más parecido al estado de "incidentaloma", los efectos adversos para la salud del tratamiento excesivo y la carga psicológica que supone un diagnóstico de cáncer para los pacientes.

Los asistentes a la reunión destacaron que, si bien la GG1 es común entre los hombres mayores, no debe considerarse normal. Los pacientes con esta afección deben seguir controlándola con sus médicos, según los investigadores.

Una de las preocupaciones es que los pacientes no se molesten en controlar la progresión de la enfermedad si su médico no utiliza la palabra "cáncer" para explicar lo que está sucediendo. En última instancia, los participantes en el debate enfatizaron que el objetivo de la detección, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de próstata es reducir las tasas de mortalidad y, al mismo tiempo, reducir los daños del sobrediagnóstico y el sobretratamiento. Matthew Cooperberg, el investigador principal que participó en el simposio, cree que una reconsideración de la nomenclatura puede ser una buena manera de ayudar a lograrlo.

"La palabra cáncer ha resonado entre los pacientes durante milenios como una enfermedad asociada con la metástasis y la mortalidad", explica Cooperberg. "Ahora estamos encontrando cambios celulares excepcionalmente comunes en la próstata que en algunos casos presagian el desarrollo de un cáncer agresivo, pero en la mayoría no. Es absolutamente necesario que controlemos estas anomalías sin importar cómo las etiquetemos, pero los pacientes no deberían sentirse agobiados por un diagnóstico de cáncer si lo que vemos no tiene capacidad para propagarse ni matar".