Daniel Sanjuán, fisioterapeuta:"El kinesiotape está mucho menos respaldado por la evidencia científica de lo que parece"

Archivo - Kinesiotape. - ARTURSFOTO/ISTOCK - Archivo

MADRID, 17 Oct. (EDIZIONES) -

Fue en los Juegos de Pekín de 2008 cuando el kinesiotape se hizo ‘famoso’. Esas tiras de ‘esparadrapo’ más o menos de colores que se han empleado durante años para determinadas lesiones por deportistas. Y pese a su popularidad se trata de la técnica de vendaje que, probablemente, más debate científico ha generado en la fisioterapia reciente.

Así lo afirma durante una entrevista en exclusiva con Europa Press Salud Infosalus Daniel Sanjuán Sánchez (@pildorasanatomicas), fisioterapeuta, profesor universitario, divulgador científico, especializado en anatomía, deporte, y dolor, y que nos concede esta entrevista con motivo de la reciente publicación de su libro ‘Tu cuerpo no está roto’ (Larousse).

Señala que, hasta la fecha, no hay evidencia científica de que sirva para relajar el músculo, o por el contrario activarlo (todo en función de cómo lo orientes); ambos motivos por los que el empleo de esta cinta de colores se puso de moda.

¿REALMENTE ALIVIA EL DOLOR? ESTO DICE LA CIENCIA

Recuerda, asimismo, que sus defensores le atribuyen efectos como el alivio del dolor, la mejora de la circulación, y el drenaje linfático, la corrección postural, o la facilitación del movimiento, entre otras funciones. Dice, eso sí, Sanjuán, que el problema está en que cuando estos supuestos efectos beneficiosos se someten a ensayos clínicos bien controlados, la mayor parte no se confirman o resultan ser muy pequeños y clínicamente poco significativos.

No obstante, apunta que los metaanálisis disponibles sí muestran que el kinesiotape puede tener un efecto analgésico modesto a corto plazo, y en algunas condiciones, comparable en muchos casos al de una cinta de color neutro aplicada de la misma forma. “Eso lo dice todo”, sostiene.

CUÁNDO SÍ PUEDE SER ÚTIL EL KINESIOTAPE

Así, insiste este experto en que el kinesiotape, como cualquier vendaje, siempre que cumpla función de estabilización o de mejorar la propiocepción de la zona sí tendrá cabida. “Si las pongo sobre un esguince de tobillo para que se te pase el dolor no servirá; pero si pongo estas tiras con cierta tensión para que la zona que está protegiendo se acorte un poco, y así facilito el movimiento y la zona está más protegida, sí tendría sentido; aunque esto se puede hacer con otros tipos de vendajes. Se ha visto que en personas con dolor lumbar el que te lo pongas no hace más que el efecto placebo. No por poner una tira se te pasará el dolor. El abordaje del dolor es más complejo”, resalta.

Otra de sus posibles funciones, según prosigue, es la de potenciar un tratamiento. Explica que, si por ejemplo, se trata una zona concreta, después se puede colocar una cinta de kinesiotape para que, por ejemplo, la zona del pantalón colindante moleste menos. “A veces se usa para que la persona esté más segura y que tenga una percepción del dolor menor. Es un potenciador de terapia, un efecto placebo, porque la tira en sí no te hace nada, pero el sentirte seguro sí hace que te sientas mejor”, sostiene este fisioterapeuta y divulgador.

A su vez, indica Sanjuán que el suele emplearla en algunos casos en los que haya sensibilidad de la piel, algo que puede suceder en algunos pacientes con tendinopatías del tendón rotuliano o el tendón de Aquiles. “Como el roce de la ropa o de las zapatillas les molesta, poner una tira de kinesiotape puede servir de ayuda. También lo empleo para movilizar en algunos tratamientos las cicatrices. Lo que no hago es darle el uso para el que se anunciaba, no es poner una tira de colores para que se pasen todos los males. Eso no sirve para nada. (…) El kinesiotape está mucho menos respaldado por evidencia de lo que parece, aunque puede tener efectos contextuales reales”, subraya este fisioterapeuta y divulgador.

Reconoce, además, que ya no se emplea tanto, o no está tan de moda como en años anteriores, insistiendo en que se trata de una técnica de vendaje que “no es mágica”, pero que tiene utilidad siempre y cuando se emplee de forma coherente y con criterio.