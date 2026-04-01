La cinta de colores que arrasa en el deporte, bajo sospecha: ¿sirve realmente el vendaje neuromuscular?

Archivo - Kinesio taping - MILAN KRASULA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Durante años, ha sido casi un símbolo en el deporte profesional y amateur: esas tiras de colores adheridas a la piel que prometen aliviar el dolor y mejorar el rendimiento. Desde corredores populares hasta atletas de élite, el vendaje neuromuscular se ha convertido en una solución rápida y visible para seguir en movimiento sin frenar el ritmo.

Pero ahora, en un momento en el que cada vez más personas buscan alternativas eficaces para tratar molestias musculares, una revisión reciente vuelve a poner el foco en su verdadera utilidad de estos vendajes neuromusculares conocidos como cinta kinesio taping (KT), o cinta kinesiologica, utilizada para aliviar el dolor articular y muscular y aumentar el rango de movimiento.

Lo que parecía una herramienta imprescindible podría no ser tan claro como se pensaba, abriendo un debate que afecta tanto a deportistas como a profesionales sanitarios.

¿FUNCIONA REALMENTE LA CINTA KT O ES SOLO EFECTO INMEDIATO?

Publicado en la revista 'BMJ Evidence Based Medicine', un nuevo trabajo recuerda que la cinta adhesiva transpirable a base de algodón, que se ve a menudo en los cuerpos de atletas y deportistas de alto nivel, puede conferir beneficios inmediatos o a corto plazo, pero la evidencia actual es "muy incierta".

La falta de pruebas sólidas, sumada a la posible irritación cutánea asociada, puede limitar su uso en la práctica clínica, concluyen. El vendaje neuromuscular (Kinesio, KT), creado originalmente en la década de 1970, se ha utilizado ampliamente para aliviar las molestias de los trastornos musculoesqueléticos y aumentar la movilidad, explican los investigadores.

Se cree que, si se aplica correctamente, actúa levantando la piel, estimulando los receptores sensoriales y mejorando la circulación sanguínea local, pero varios ensayos clínicos recientes han reportado resultados inconsistentes sobre su uso, añaden.

Con el fin de esclarecer el conjunto de evidencias actual, investigadores se propusieron resumir los hallazgos sobre el uso del vendaje KT para la intensidad del dolor, la función/discapacidad, el rango de movimiento, la fuerza muscular, la calidad de vida y los síntomas específicos de enfermedades.

Se revisaron exhaustivamente las bases de datos de investigación en busca de revisiones sistemáticas relevantes sobre el uso del vendaje neuromuscular como tratamiento principal para los trastornos musculoesqueléticos, abarcando el período desde su introducción hasta octubre de 2025.

El análisis de datos agrupados de la evidencia existente fue realizado por la Universidad Médica del Sur, Guangzhou, China. Su análisis de datos combinados incluyó 128 revisiones sistemáticas en inglés, de las cuales 73 fueron publicadas y 55 fueron registradas pero aún no publicadas. Estas revisiones abarcaron 310 ensayos clínicos aleatorizados individuales, con 15.812 participantes y 29 afecciones musculoesqueléticas en diferentes periodos de tiempo terapéuticos.

ALIVIO RÁPIDO, PERO CON EVIDENCIA "MUY INCIERTA"

La mayoría de las reseñas analizaron afecciones que afectan a las piernas y los pies (45%) y la intensidad del dolor (89%). La síntesis de los hallazgos de la revisión sistemática indicó que el vendaje KT puede reducir la intensidad del dolor de forma inmediata y a corto plazo, y mejorar la función/discapacidad a corto plazo, pero la evidencia es muy incierta.

Esto incluye su uso en diversas afecciones comunes, como después de una cirugía de rodilla, para el dolor crónico de rodilla o espalda, la osteoartritis de rodilla, el codo de tenista (tendinopatía lateral del codo) y la fascitis plantar.

Además, la evidencia no concluyente sugiere que puede que no sea tan eficaz; el vendaje KT puede tener efectos triviales o insignificantes sobre la intensidad del dolor a medio plazo, la función/discapacidad a corto y medio plazo, y sobre la fuerza muscular, el rango de movimiento y los síntomas musculoesqueléticos específicos de la enfermedad.

Los investigadores señalan que la aplicación de vendaje neuromuscular (KT tapeting) podría ser solo marginalmente mejor (es decir, con diferencias mínimas clínicamente importantes) que el vendaje placebo/simulado, aunque la certeza de esta evidencia es baja y sus efectos pueden variar entre diferentes grupos de pacientes o afecciones.

Solo 19 de los ensayos informaron sobre efectos secundarios, siendo la irritación de la piel el más común (40%) y picazón (30%). Si bien estos síntomas generalmente desaparecieron sin tratamiento adicional, la irritación de la piel y la picazón "siguen siendo motivo de preocupación", afirman los investigadores. No existían pruebas suficientes para confirmar si el vendaje neuromuscular mejora o no la calidad de vida en personas con trastornos musculoesqueléticos.

La metodología de la mayoría de las revisiones sistemáticas fue deficiente y presentó una considerable variabilidad en su diseño. Además, se observó un alto grado de solapamiento entre ellas, lo que dificulta ofrecer recomendaciones firmes sobre su uso, destacan los investigadores.

"La evidencia actual es muy incierta con respecto a los efectos clínicos del vendaje neuromuscular en los trastornos musculoesqueléticos. La considerable heterogeneidad, la relevancia clínica poco clara y los posibles efectos secundarios pueden limitar su aplicación en la práctica clínica", concluyen.