La cobertura sanitaria de trastornos mentales en Europa es "escasa e insuficiente", según un estudio

Archivo - Fachada del edificio del Parque de Recerca Biomédica de Barcelona (PRBB), a 11 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio internacional con participación del Instituto de Investigación del Hospital del Mar de Barcelona ha revelado que la tasa de cobertura de servicios sanitarios para trastornos mentales en Europa en la población adulta es "escasa e insuficiente".

El trabajo, publicado en la revista 'The Lancet Regional Health-Europe', es una revisión sistemática de 45 publicaciones científicas de los últimos 20 años y muestra "una fotografía muy preocupante" de la situación, informa el Hospital del Mar en un comunicado de este jueves.

La revisión recoge que solo en los trastornos mentales graves, como la psicosis, los países europeos alcanzan grados elevados de cobertura --entre el 50% y el 90%, una gran disparidad "que no esconde casos de muy baja cobertura"--.

Cuando se trata de patologías como la depresión mayor, en países como Bélgica, el 26% de personas han recibido algún tratamiento, pero solo el 11% de forma adecuada, y en trastorno por ansiedad, los porcentajes van del 47% de Suecia al 7% de Bulgaria.

En trastorno por uso de sustancias y alcohol, los porcentajes de personas adultas que reciben tratamiento son "ínfimos", y en trastornos por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), los datos son tan escasos que resulta difícil hacer un diagnóstico de la situación, según los investigadores.

Los colectivos más vulnerables son las mujeres, las minorías sexuales, las minorías étnicas, los inmigrantes y las personas sin hogar.

SOLO UN 12% DE TRATAMIENTO "ADECUADO"

En España, solo 1 de cada 3 personas con cualquier clase de trastorno recibe algún tratamiento, y menos del 12% recibe uno "adecuado".

En depresión mayor, las personas con tratamiento son el 28% del total, de los cuales un 18% con un abordaje cuidadoso; en ansiedad, las cifras son del 29,5% y el 12%, respectivamente, y en trastornos por uso de sustancias y alcohol, solo el 5,2% reciben tratamiento adecuado.

El coordinador del Grupo de Investigación en Servicios Sanitarios del Instituto de Investigación del Hospital del Mar y coautor del estudio, Jordi Alonso, ha señalado que los datos "ponen en peligro el objetivo de la Organización Mundial de la Salud de alcanzar un incremento del 50% en la cobertura de tratamiento".

Alonso ha reclamado "un sistema de monitoreo de trastornos mentales europeo que sea armonizado y continuo".