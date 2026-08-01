¿Buscas dejar el tabaco o el alcohol? Esta técnica de respiración puede ayudarte

Archivo - Mujer haciendo ejercicios de respiración. - VIOLETASTOIMENOVA/ISTOCK - Archivo

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una nueva revisión de estudios ha revelado que las intervenciones de respiración controlada pueden reducir los antojos en personas que consumen sustancias, como alcohol, tabaco y otras drogas.

La revisión, publicada en la revista científica 'Addiction', combinó los resultados de 20 estudios (1.249 participantes en total) que analizaron cómo la respiración controlada puede ayudar a las personas que consumen sustancias a reducir los antojos, los síntomas de abstinencia o la dependencia.

Las intervenciones basadas en la respiración incluyeron varios tipos de respiración controlada: biorretroalimentación de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC), respiración resonante, respiración yóguica, Rhemercise (una técnica de minfulness basada en la respiración lenta), imitación del acto de fumar y respiración en tres partes.

La revisión concluyó que las intervenciones basadas en la respiración parecen prometedoras para mejorar los resultados relacionados con el consumo de sustancias, y la evidencia más sólida muestra reducciones pequeñas, pero estadísticamente significativas, en el deseo compulsivo.

Si bien no hubo diferencias en el efecto de la respiración basada en la frecuencia cardíaca (HRVB) frente a la respiración sin HRVB, la evidencia a favor de la HRVB se concentró en intervenciones de varias sesiones dirigidas a la reducción del deseo compulsivo a largo plazo, lo que proporcionó evidencia más sólida para estos cambios a largo plazo.

Por el contrario, los estudios sobre la respiración sin HRVB abarcaron ambos formatos, lo que arrojó evidencia más sólida para el alivio inmediato del deseo compulsivo en una sola sesión.

Los efectos positivos de la respiración controlada fueron consistentes en el consumo de nicotina, alcohol, opiáceos, estimulantes, otras sustancias y el consumo de múltiples sustancias.

La evidencia sobre el efecto de la respiración controlada en la dependencia y la abstinencia fue más limitada, ya que estos resultados se basaron en menos estudios (dos estudios que examinaron la dependencia y cuatro que examinaron los síntomas de abstinencia) que mostraron efectos menos consistentes; sin embargo, el efecto de la respiración controlada en la dependencia fue significativo y justifica una mayor investigación.

Según el doctor Ariel Dart Roxburgh, autor principal del estudio y profesor de la Universidad de Monash (Australia), esta revisión "sugiere que las intervenciones respiratorias pueden ser un complemento eficaz y económico para el tratamiento de la adicción".

"Dado que más de tres cuartas partes de la población mundial poseen un teléfono móvil, los beneficios potenciales de las intervenciones respiratorias asistidas por smartphone, de bajo coste, son considerables --prosigue--. Lo que necesitamos ahora son ensayos clínicos más amplios y preregistrados, con medidas estandarizadas y un seguimiento más prolongado, para poder comprender mejor cómo funcionan estas intervenciones".

DISTINTOS TIPOS DE RESPIRACION

La biorretroalimentación de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRVB, por sus siglas en inglés) utiliza biorretroalimentación en tiempo real (un sensor que registra la frecuencia cardíaca) para ayudar a las personas a aprender a sincronizar su respiración con el ritmo de su corazón.

La respiración resonante es similar a la HRVB, pero se puede realizar sin biorretroalimentación ajustando el ritmo respiratorio para que se asemeje al que se lograría con la HRVB. Generalmente, esto equivale a 6 respiraciones por minuto.

La respiración yóguica utiliza patrones controlados de inhalación, exhalación y, a veces, retención de la respiración. Un ejemplo es la respiración Sudarashana Kriya Yoga, donde se enseña a los participantes a seguir tres patrones de respiración distintos que varían en velocidad, profundidad y duración de la retención.

La Rhemercise es una respiración lenta que incorpora componentes conductuales adicionales, como la sonrisa de Duchenne, el bostezo y la verbalización positiva coordinada con la respiración.

Imitar el acto de fumar implica respirar profundamente de forma controlada a intervalos fijos para imitar la acción de fumar (por ejemplo, inhalar durante 5 segundos, retener el aire durante 2 segundos, exhalar durante 5 segundos).

La respiración en tres partes es un conjunto de tres técnicas de respiración, cada una de las cuales implica inhalar profundamente y concentrarse en expandir una parte diferente del cuerpo (por ejemplo, el abdomen, la parte inferior del pecho, la parte superior del pecho).