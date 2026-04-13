H. Bellvitge (Barcelona) extirpa "por primera vez" en España dos cánceres de páncreas con doble by-pass

Archivo - Imagen de la operación para extirpar por primera vez en España dos cánceres de páncreas con doble by-pass - HOSPITAL DE BELLVITGE - Archivo

BARCELONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Bellvitge (Barcelona) ha extirpado "por primera vez" en España dos cánceres de páncreas con doble by-pass --venoso y arterial-- que hasta ahora eran considerados inoperables, han informado este lunes en un comunicado.

La resección de cáncer de cabeza de páncreas con by-pass venoso intraoperatorio implica que antes de iniciar la extirpación del tumor se realiza la derivación provisional del riego sanguíneo con un by-pass entre la vena que recoge sangre de la tripa y la vena cava y este by-pass, conocido también como 'shunt', permite que la sangre pueda continuar circulando durante el tiempo que dura la extirpación del tumor para evitar que el intestino y el hígado sufran.

Pocos meses después de que un equipo encabezado por el jefe de Sección de Cirugía del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital de Bellvitge y investigador del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (Idibell), Juli Busquets, realizara con éxito por primera vez en España la resección de un tumor de páncreas con un 'shunt venoso' intraoperatorio, ha intervenido dos nuevos casos "aún más complejos", que han requerido un doble shunt venoso y arterial.

Las operaciones de resección de cáncer de páncreas con la utilización del 'shunt' han sido posibles gracias a la previa elaboración de modelos de planificación quirúrgica avanzada, que reproducen con precisión la forma y posición del tumor y de los órganos y estructuras vasculares afectadas, de forma que el cirujano puede utilizarlos para estudiar previamente la situación del tumor y decidir cuál es la mejor estrategia quirúrgica a seguir.

El hospital es centro de referencia en cirugía pancreática y, en especial, en resección de tumores de páncreas localmente avanzados --el tipo de tumor operable más complejo por afectar a vasos sanguíneos adyacentes-- y la Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática, creada hace más de treinta años, ha realizado más de 300 resecciones pancreáticas en los últimos cinco años.