H. Sant Pau de Barcelona realiza la "primera" extirpación de glándula suprarenal de España con un Da Vinci uniport

El equipo de Sant Pau a cargo de la operación. - SANT PAU

BARCELONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Sant Pau de Barcelona ha realizado con éxito la "primera" extirpación de una glándula suprarenal --adrenloctomia-- en España con el robot Da Vinci uniport, informa en un comunicado de este lunes.

El jefe clínico de la Unidad de Cirugía Hepatobiliopancreática (HBP) del Hospital de Sant Pau, Santiago Sánchez, ha detallado que se ha realizado de esta forma "porque era la mejor opción" para el paciente, comparado con una laparoscopia o el da Vinci multiport.

"Hemos hecho una sola incisión y el paciente ha vuelta a su casa al día siguiente de la intervención, sin ninguna complicación", ha detallado.

Dicha opción está "especialmente indicada" en tumores suprarenales de cualquier tipo, con la particularidad de que no sean muy grandes, porque deben poderse sacar por la incisión de 3 centímetros en el abdomen del paciente.

Cuando es viable, la técnica ofrecen un abordaje "fácil, cómodo, con muy buenos resultados para el paciente", con una única incisión y, por lo tanto, una mínima agresión en la pared abdominal y una cicatriz pequeña, prácticamente sin pérdida de sangre, menos dolor y menos riesgo de complicaciones.