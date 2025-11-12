Avanzar en estrategias de protección frente al neumococo en adultos, clave para limitar su impacto en este grupo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora de Medical Affairs Vacunas e Inmunología de MSD España, Noelia López, ha instado a avanzar de manera conjunta en estrategias que refuercen la protección frente al neumococo en adultos para limitar el impacto de la bacteria en la salud de este grupo poblacional.

"La prevención es clave en todas las etapas de la vida. Tal como recoge el informe del Sistema de Información de Vacunaciones del Ministerio de Sanidad (SIVAIN), las tasas de cobertura en la población adulta se encuentran aún lejos de los objetivos establecidos", ha señalado en el Día Mundial de la Neumonía, una de las principales patologías que produce el neumococo.

De hecho, desde la farmacéutica MSD han recordado que, en adultos, la neumonía neumocócica es la manifestación clínica más frecuente de esta infección y se calcula que es responsable del entre el 30 y el 50 por ciento de los casos, suponiendo un problema de salud pública para la población adulta. Sobre la neumonía, han comentado que supone la octava causa de muerte en España, con 10.340 fallecimientos en 2023.

Además de neumonía, la enfermedad neumocócica puede provocar afecciones como otitis media, meningitis neumocócica, bacteriemia y septicemia. Entre la población que presenta mayor riesgo a esta bacteria se encuentran las personas de más de 65 años.

"Desde el ámbito médico seguimos comprometidos con la prevención y, en el contexto del Día Mundial de la Neumonía, una fecha que desde 2009 busca sensibilizar sobre esta patología, reafirmamos nuestro propósito de contribuir a la concienciación y a la investigación de soluciones innovadoras que ayuden a mejorar la salud pública", ha finalizado López.