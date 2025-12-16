Así son las "importantes desigualdades" que enfrentan los migrantes irregulares en el acceso a diálisis

Archivo - Diálisis. - SAENGSURIYA13/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de nefrólogos del Hospital 12 de Octubre de Madrid ha mostrado las "importantes desigualdades" a las que se enfrentan los migrantes irregulares en el acceso al tratamiento renal sustitutivo en España, algo "indispensable" para que los pacientes con enfermedad renal crónica puedan "seguir viviendo".

El estudio multicéntrico, presentado en el 55 Congreso de la Sociedad Española de Nefrología (SEN), ha expuesto que el 77 por ciento de los 53 hospitales y centros de hemodiálisis participantes otorgan el mismo tratamiento programado de diálisis a estos pacientes que para el resto.

Sin embargo, en un 30,7 por ciento de ellos los migrantes irregulares solo acceden a la hemodiálisis mediante visitas a urgencias no programadas, lo que supone un trato "desigual e intermitente".

La investigación ha revelado igualmente que, si bien la mayoría contaba con un nefrólogo asignado y revisiones regulares, en el 16 por ciento de los centros solo se ofrecía atención cuando surgían complicaciones.

Otro de los aspectos más destacados del estudio es que no se han detectado criterios comunes ni entre las diferentes comunidades autónomas ni en los propios centros, y es que la forma de atender a estos pacientes depende de las decisiones individuales o las políticas hospitalarias que las estrategias coordinadas a nivel nacional.

Debido al aumento de migrantes irregulares en España, los autores del estudio han subrayado la "urgente necesidad" de establecer estrategias nacionales que aseguren la equidad en el tratamiento, y que se evite que la calidad de la atención de estos pacientes renales dependa del hospital o la provincia en la que se encuentren.

"Este estudio pone de relieve que hay que mejorar la equidad en el acceso al tratamiento de diálisis para las personas migrantes que tienen enfermedad renal crónica, y que necesitan de estas terapias para seguir viviendo", ha afirmado el presidente de la SEN, el doctor Emilio Sánchez.

Tras ello, ha manifestado que "es importante avanzar en este aspecto" y en el establecimiento de un protocolo conjunto para que no se produzcan estas desigualdades, garantizando la equidad y al acceso a los tratamientos renales a toda la población. Estas conclusiones se desprenden de una encuesta a 91 nefrólogos de estos centros, repartidos por 17 provincias españolas.