Morant exige que la ciencia "se aplique" para evitar "poner en peligro" vidas como con los fallos en cribados de mama

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha exigido este martes que la ciencia "se aplique" para evitar "poner en peligro" vidas de personas y ha apuntado a la polémica por la no aplicación de los protocolos de cribado en Andalucía o en la Comunidad Valenciana.

"Es una exigencia por parte de esta ministra que la ciencia se aplique", ha aseverado Diana Morant en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha autorizado la convocatoria 2026 de la Acción Estratégica del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), ha aprobado un Programa Estratégico de Salud de Vanguardia y una nueva adenda al convenio que tiene el Gobierno con la Generalitat de Cataluña para la financiación del Sincrotrón ALBA.

La titular de Ciencia ha recordado que, en el caso de Andalucía, se trata de más de 2.000 mujeres afectadas porque no recibieron información de su mamografía, mientras que en la Comunidad Valenciana son 90.000 mujeres las que el año pasado no fueron llamadas para someterse al cribado de cáncer de mama.

"Se destina mucho dinero y muchos esfuerzos para tener los mejores tratamientos y herramientas de predicción pero luego necesitamos a gestores responsables en las comunidades autónomas, en este caso gestores de los sistemas públicos de sanidad, que apliquen esa ciencia y que no pongan en peligro la vida de las personas, en este caso de las mujeres", ha finalizado.