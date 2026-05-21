La Alianza para las Vacunas Gavi considera "sumamente preocupante" el brote de ébola declarado en RDC y Uganda

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MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Alianza para las Vacunas Gavi considera "sumamente preocupante" el brote de ébola causado por el virus de Bundibugyo que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) y a Uganda, dada la ausencia de vacunas o tratamientos autorizados y la transmisión entre una población móvil, afectada por el conflicto y de difícil acceso.

Según ha detallado en un comunicado, su preocupación no es solo por los países y comunidades directamente afectadas sino también por la seguridad sanitaria mundial y, por ello, ha destacado que se necesita ofrecer una respuesta coordinada, basada en la evidencia y liderada por cada país.

El brote de ébola ha sido declarado emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) por la Organización Mundial de la Salud (OMS), mientras que los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han proclamado la emergencia de salud pública de seguridad continental (ESPCS).

Gavi ha señalado que ya se han notificado más de 500 casos sospechosos y más de 130 muertes en RDC, con casos confirmados en la capital de Uganda, Kampala, lo que pone de manifiesto la propagación transfronteriza y la rápida evolución de la situación.

Como Alianza Mundial para las Vacunas, Gavi ha informado de que está participando en la coordinación de la situación junto a la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante Epidemias (CEPI), la OMS, los CDC, UNICEF, el Banco Mundial, el Fondo para la Pandemia y otros socios, así como con los países afectados, para evaluar las necesidades y definir la mejor manera de apoyar los esfuerzos de respuesta.

VACUNAS EN DESARROLLO

El virus de Bundibugyo no tiene en la actualidad vacunas ni tratamientos específicos autorizados. Gavi, que financia la reserva mundial de vacunas contra el ébola, autorizadas para su uso contra el virus de Zaire, ha explicado que cualquier decisión de utilizar esta inmunización en el actual brote requerirá evaluaciones adicionales, dada la escasa evidencia disponible sobre su efectividad.

Gavi también colabora con CEPI y otros socios, incluido el sector privado, para evaluar la idoneidad y viabilidad de varias vacunas candidatas que se encuentran actualmente en fase de investigación y desarrollo (I+D).

Esta fase incluye dos candidatas destacadas por la OMS. Una de ellas utiliza la plataforma rVSV, la misma que la de la vacuna autorizada contra el virus del ébola de Zaire, comercializada con el nombre 'Ervebo', pero dirigida contra el virus Bundibugyo. Sin embargo, no hay dosis disponibles de esta vacuna candidata para ensayos clínicos y se estima que su producción podría tardar entre seis y nueve meses.

Además, se ha desarrollado una vacuna candidata que utiliza la plataforma ChAdOx, empleada en vacunas autorizadas contra la Covid-19. En la actualidad, no existen estudios en animales ni en humanos sobre esta vacuna, ni datos sobre su uso contra el virus Bundibugyo.

FONDO DE PRIMERA RESPUESTA

Gavi también está evaluando cómo se podría aprovechar su Fondo de Primera Respuesta, que tiene como objetivo facilitar el acceso rápido a vacunas fuera del portafolio de Gavi, en el contexto de este brote.

El FRF proporciona un total de 500 millones de dólares (unos 431 millones de euros) para todas las emergencias que cumplan los requisitos hasta 2030. El director ejecutivo de Gavi podrá utilizar hasta 50 millones de dólares (alrededor de 43 millones de euros) a su discreción para facilitar una respuesta rápida, y si se necesitan más recursos, dicho uso estará sujeto a la aprobación del Consejo de Administración de Gavi.