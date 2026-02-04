La Alianza para las Vacunas Gavi anuncia la reanudación de la vacunación preventiva contra el cólera

Archivo - Imagen de archvio de vacunación contra el cólera. - OMS - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Alianza para las Vacunas Gavi, UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han anunciado este miércoles la reanudación de las campañas preventivas contra el cólera por primera vez en más de tres años.

Así, Mozambique será primer país en reiniciar la vacunación preventiva tras la interrupción en 2022 causada por el aumento mundial de casos de cólera, que impulsó la demanda y provocó la escasez de vacunas orales contra el cólera (OCV, por sus siglas en inglés).

La campaña de vacunación preventiva comienza en medio de un brote de cólera en curso y tras las inundaciones que afectaron a más de 700.000 personas y provocaron el desplazamiento de muchas de ellas. Las inundaciones interrumpieron los sistemas de salud y dañaron los sistemas de agua, lo que aumentó aún más el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera.

"La escasez mundial de vacunas nos obligó a reaccionar a los brotes de cólera en lugar de prevenirlos. Ahora estamos en una posición más sólida para romper ese ciclo. Agradezco a EUBiologics, actualmente el único fabricante que produce vacunas contra el cólera a la escala necesaria para las campañas de vacunación masiva, por sus esfuerzos, e insto a otros a sumarse a este espacio vital. Estas vacunas salvarán vidas", ha declarado Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

Actualmente, se está desplegando una primera asignación de 20 millones de dosis para campañas preventivas. De estas, 3,6 millones se entregaron a Mozambique; 6,1 millones a la República Democrática del Congo, que también está experimentando brotes significativos, y se prevé la entrega de 10,3 millones a Bangladesh.

De este modo, el suministro mundial anual de OCV se ha duplicado, pasando de 35 millones de dosis en 2022 a casi 70 millones en 2025. Las dosis están siendo financiadas por Gavi y adquiridas y entregadas a los países por UNICEF.

"El aumento de casos de cólera durante varios años y la consiguiente demanda sin precedentes de vacunas fueron un duro recordatorio de que el suministro sostenible y accesible de vacunas es un bien público mundial, y el mundo no puede permitirse la complacencia", ha subrayado Sania Nishtar, directora ejecutiva de Gavi.

"Agradecemos a nuestros socios y fabricantes, en particular a EUBiologics, por la colaboración que ha hecho posible la reanudación de estas campañas preventivas esenciales, y a los donantes de Gavi, cuyo apoyo nos permite financiar la reserva mundial de OCV y las campañas vitales de prevención y control de brotes", ha agregado.

Por su parte, la directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, ha indicado que este aumento de vacunas permitirá prevenir mejor las emergencias de cólera a gran escala. "Reanudar la vacunación preventiva contra el cólera protegerá a los niños y ayudará a detener esta enfermedad altamente contagiosa. Sin embargo, debe ir de la mano de otras iniciativas, como un mejor acceso al agua potable y al saneamiento básico", ha apuntado.

Según informa Gavi, la vacuna oral contra el cólera es segura y eficaz, y se recomienda para personas mayores de un año. Una dosis proporciona protección a corto plazo durante al menos 6 meses y puede ayudar a controlar los brotes, mientras que dos dosis brindan protección contra la infección durante más tiempo (3 años).

"Si bien el suministro mundial de vacunas mejora constantemente, la estrategia de una sola dosis seguirá siendo la estándar para la respuesta a brotes, y el uso de dos dosis se evaluará caso por caso", añade la organización.

CÓLERA: AUMENTO CONTINUO

El cólera se propaga a través de alimentos y agua contaminados, causando diarrea grave y deshidratación. Puede ser mortal si no se trata rápidamente. Se encuentra en lugares sin agua potable ni saneamiento, principalmente en localidades afectadas por conflictos y pobreza.

El año pasado, 33 países notificaron a la OMS más de 600.000 casos de cólera o diarrea acuosa aguda y casi 7.600 muertes, aunque estas cifras son subestimadas, ya que el cólera sigue sin notificarse. Desde 2021, los casos de cólera a nivel mundial han aumentado año tras año, con un descenso observado en 2025. Sin embargo, las muertes por cólera han seguido aumentando durante el mismo período.