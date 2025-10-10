AEAL lanza 'Mano a Mano', un programa de ayuda para pacientes con mieloma múltiple en tratamiento CAR-T

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia (AEAL) ha lanzado el programa 'Mano a Mano', en colaboración con Johnson & Johnson, un iniciativa que ofrece una nueva herramienta de apoyo para pacientes con mieloma múltiple en situación desfavorecida que reciben tratamiento con terapias CAR-T.

"Recientemente, las terapias CAR-T se han aprobado para el tratamiento del mieloma múltiple. Sin embargo, su administración solo está disponible en determinados hospitales de referencia en España. Esto significa que, durante el tiempo que dura el tratamiento, en muchas ocasiones el paciente y su familia deben desplazarse desde su hogar, lo que conlleva importantes cambios a nivel social, laboral y personal. Programas como 'Mano a Mano' nos permiten dar un paso más y ofrecer a los pacientes todas las herramientas necesarias para hacer más llevadero este momento del proceso oncológico", señala Begoña Barragán, presidenta de AEAL.

Según informa la Asociación, con 'Mano a Mano', los pacientes con mieloma múltiple a los que se les haya prescrito un tratamiento CAR-T comercial pueden beneficiarse de forma gratuita, según sus necesidades, de financiación de los gastos de desplazamiento y alojamiento durante el tratamiento.

Además, se podrán beneficiar de atención psicológica, para que se sientan acompañados en la gestión de las emociones que puedan surgir, así como de acompañamiento en trámites hospitalarios, ofreciendo apoyo al paciente y a su familia en un momento tan delicado del proceso.

De este modo, podrán acceder al programa aquellos pacientes que cumplan con los siguientes criterios: tener prescrito un tratamiento con terapia CAR-T comercial aprobado por el Ministerio de Sanidad; estar empadronados a más de 90 minutos del hospital de referencia; haber declarado menos de 25.000 euro brutos anuales en la última renta, y no estar recibiendo otras ayudas que cubran estos mismos gastos.