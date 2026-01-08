Adiós al efecto rebote: Desarrollan una nueva pastilla que logra lo que el Wegovy no puede

Archivo - Báscula - MARIANVEJCIK/ ISTOCK - Archivo

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La biotecnológica Alveus ha recaudado 159,8 millones de dólares (136,3 millones de euros) para desarrollar el ALV-100, un fármaco oral diseñado no solo para perder peso, sino específicamente para mantener la pérdida a largo plazo, atacando el efecto rebote que afecta de manera más rápida a aquellos pacientes que dejan los agonistas de GLP-1, los tratamientos actuales contra la obesidad.

Según ha informado este jueves Alveus Therapeutics, empresa de biotecnología que desarrolla terapias de última generación para la obesidad y las enfermedades metabólicas, lo fondos obtenidos con una financiación Serie A se destinarán al desarrollo clínico de fase 2 de ALV-100, el programa principal de la empresa, y a la presentación de solicitudes de 'Nuevo Fármaco en Investigación' (IND) de varios candidatos en desarrollo patentado en fase inicial, incluyendo su agonista peptídico altamente selectivo, la amilina.

La Serie A fue liderada por New Rhein Healthcare Investors, Andera Partners y Omega Funds, con la participación de Sanofi Capital, Kurma Partners, Avego BioScience Capital y otros inversores del sector salud. Junto con la financiación, Jan Van den Bossche, socio de Andera Partners, y Claudio Nessi, director general de Omega Funds, se incorporarán al Consejo de Administración de Alveus.

"La obesidad es uno de los desafíos de salud global de más rápido crecimiento, y las terapias actuales dificultan que los pacientes mantengan su peso a largo plazo", ha señalado Raj Kannan, director ejecutivo de Alveus.

ALV-100 y nuestra línea de productos a base de amilina se están desarrollando para ofrecer una eficacia duradera con dosis poco frecuentes, mejor tolerabilidad y resultados significativamente mejores en la composición corporal. "Con inversores de primer nivel y un equipo que ha llevado repetidamente medicamentos metabólicos desde su concepción hasta su comercialización, Alveus está bien posicionado para liderar la próxima ola de innovación en terapias para la obesidad", ha añadido Kannan.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PIPELINE

ALV-100 es una proteína de fusión bifuncional antagonista del receptor del polipéptido insulinotrópico dependiente de la glucosa (GIPR) y agonista del receptor del péptido similar al glucagón 1 (GLP-1R), diseñada para lograr una pérdida y un mantenimiento de peso potentes y duraderos con mejor tolerabilidad, abordando las principales limitaciones de las terapias crónicas actuales.

El portafolio inicial de Alveus se basa en la biología altamente selectiva de la amilina, abarcando modalidades inyectables y orales diseñadas para ofrecer durabilidad, tolerabilidad y resultados metabólicos superiores. ALV-200, un agonista peptídico altamente selectivo del receptor de amilina 3 (AMYR3), ha entrado en la fase de habilitación para IND. El portafolio de amilina de Alveus también incluye pequeñas moléculas orales y formatos multifuncionales.