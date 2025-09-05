'Ozempic' y otros tres fármacos para la obesidad y diabetes entran en el listado de medicamentos esenciales de la OMS

El organismo advierte de que los "elevados precios" de medicamentos como la semaglutida y la tirzepatida limitan su acceso

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha añadido este viernes a su listado de medicamentos esenciales 'Ozempic' (semaglutida), el popular medicamento contra la diabetes y la obesidad desarrollado por Novo Nordisk, junto con otros tres novedosos principios activos para hacer frente a estas dos afecciones en adultos, que en la actualidad suponen uno de los "desafíos más urgentes" en materia sanitaria.

Más de 800 millones de personas vivían con diabetes en 2022, de los que la mitad no recibía tratamiento, mientras que más de 1.000 millones de personas padecen obesidad, cifra que va aumentando "con especial rapidez" en países de ingresos bajos y medios, con el consiguiente riesgo de aumentar patologías graves tales como enfermedades cardíacas o insuficiencia renal.

La semaglutida, que también se comercializa bajo el nombre de 'Wegovy' de Novo Nordisk, ha sido acompañada de otros tres principios activos contra la diabetes y la obesidad, como lo son la dulaglutida ('Trulicity' de Lilly), la tirzepatida ('Mounjaro' de Eli Lilly) y la liraglutida ('Victoza' de Novo Nordisk).

Asimismo, se ha incluido la insulina análoga de acción rápida para el tratamiento de la diabetes tipo 1 y tipo 2 tanto en adultos como en niños.

Esta decisión se basa en la evidencia científica, que muestra que los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón-1 (GLP-1) pueden ayudar a las personas con diabetes tipo 2, especialmente a los que padecen enfermedades cardíacas o renales, a mejorar el control de la glucemia, reducir el riesgo de complicaciones cardíacas y renales, favorecer la pérdida de peso y disminuir el riesgo de muerte.

La OMS también ha advertido de que los "elevados precios" de medicamentos como la semaglutida y la tirzepatida limitan el acceso a los mismos, motivo por el que ha pedido priorizar a quienes más se beneficiarían, fomentar la competencia de genéricos para reducir los precios y hacer que estén disponibles en la Atención Primaria.

Cabe destacar que la creciente popularidad de fármacos como 'Ozempic' para combatir la obesidad ha provocado en España numerosos problemas de suministro en los últimos meses, dando lugar a una posible pérdida de adherencia al tratamiento y desencadenar en complicaciones en los pacientes diabéticos.

"Una gran parte del gasto directo en enfermedades no transmisibles se destina a medicamentos, incluidos aquellos clasificados como esenciales y que, en principio, deberían ser financieramente accesibles para todos", ha declarado el director de Políticas y Normas para Medicamentos y Productos Sanitarios de la OMS, Deusdedit Mubangizi.

En ese sentido, ha subrayado que lograr un acceso equitativo a los medicamentos esenciales requiere una respuesta "coherente" del sistema de salud y respaldada por una "firme voluntad política", cooperación multisectorial y programas centrados en las personas que "no dejen a nadie atrás".

NUEVOS MEDICAMENTOS CONTRA EL CÁNCER

Esta nueva versión de la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales (LME) ha agregado 20 nuevos fármacos (sumando 523 en total), mientras que la versión para Niños (LMec) ha incluido 15 (374 en total), junto con nuevas indicaciones para siete productos previamente incluidos, para varios tipos de cáncer, para la fibrosis quística, la psoriasis, la hemofilia y para trastornos hematológicos.

"Las nuevas ediciones de las listas de medicamentos esenciales marcan un paso significativo hacia la ampliación del acceso a nuevos medicamentos con beneficios clínicos comprobados y un alto potencial de impacto en la salud pública mundial", ha afirmado la subdirectora general de Sistemas de Salud, Acceso y Datos de la OMS, Yukiko Nakatani.

Aunque la OMS ha reconocido que se incluyen pocos medicamentos contra el cáncer en comparación con la cantidad de fármacos que se aprueban a nivel mundial, la organización ha explicado que se debe a sus "rigurosos" criterios de recomendación, aprobando la entrada en la lista de aquellos que demuestren prolongar la vida al menos entre cuatro y seis meses.

Así, el comité de expertos ha recomendado aumentar el acceso a los inhibidores de puntos de control inmunitario PD-1/PD-L1, una clase de medicamentos de inmunoterapia que ayudan al sistema inmunitario a reconocer y atacar las células cancerosas con mayor eficacia.

El pembrolizumab, comercializado como 'Keytruda', de MSD, ha sido añadido a la LME como monoterapia de primera línea para el cáncer de cuello uterino metastásico, el cáncer colorrectal metastásico y el cáncer de pulmón de células no pequeñas metastásico; para este último, se incluyen atezolizumab ('Tecentriq' de Roche) y cemiplimab ('Libtayo' de Sanofi) como alternativas terapéuticas.

Del mismo modo, ha agregado blinatumomab CD-19 positivo para pacientes adultos y niños con leucemia linfoblástica aguda de linaje B. Además, ha recomendado usar protector solar de amplio espectro para prevenir el cáncer de piel en personas con albinismo, tanto mayores como menores de edad.

El organismo ha considerado igualmente diferentes estrategias destinadas a mejorar el acceso y la asequibilidad de los tratamientos contra el cáncer, resaltando que las estrategias clínicas pueden implementarse inmediatamente, a diferencia de las reformas de los sistemas sanitarios, lo que puede dar lugar a beneficios más rápidos en entornos con recursos limitados.

LISTADO DE MEDICAMENTOS PARA ADULTOS

Además de los previamente mencionados, han sido aprobados fármacos como baclofeno, para tratar la espasticidad en parálisis cerebral; el factor de coagulación VIII (recombinante) o emicizumab, para la Hemofilia A; el factor de coagulación IX (recombinante), para la Hemofilia B; citisina, contra el tabaquismo y para el abandono del tabaco; la triple combinación de elexacaftor, tezacaftor e ivacaftor, o ivacaftor, para la fibrosis quística.

El documento ha incluido también glicerol (crema, 15%-20%) contra la dermatitis atópica; las vacunas contra la hepatitis E, el ébola, el mpox y el virus respiratorio sincitial (vacunación materna); o ustekinumab, para la tratar la psoriasis moderada a grave.

Para el abordaje de la hipertensión se han aprobado la entrada en el listado de dos estrategias, la triple combinación de perindopril, amlodipino y indapamida (con medicamentos de la misma clase como alternativas terapéuticas); y la triple combinación valsartán, amlodipino y hidroclorotiazida (con medicamentos de la misma clase como alternativas terapéuticas).

LISTADO PARA NIÑOS

Entre los nuevos fármacos recomendados para menores de edad se encuentran la triple combinación abacavir, dolutegravir y lamivudina contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH); el baclofeno, para la espasticidad en parálisis cerebral; el factor de coagulación VIII (recombinante) o emicizumab, para la hemofilia A; o el factor de coagulación IX (recombinante), para la hemofilia B.

El texto ha incluido también las vacunas contra el ébola, la malaria y el mpox; ustekinumab, para la psoriasis moderada a grave; o glicerol (crema, 15%-20%), contra la dermatitis atópica.

Para la fibrosis quística, al igual que en adultos, se ha recomendado la triple combinación de elexacaftor, tezacaftor e ivacaftor, o ivacaftor.