Las personas con TDAH personas, con frecuencia, han desarrollado estrategias para compensar el trastorno

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La jefa de servicio de psiquiatría del Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela, Belinda Manzano Balsera, ha explicado que estas personas, con frecuencia, han desarrollado estrategias para compensar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), pero con "un elevado coste en esfuerzo y desgaste".

En muchos casos, según detalla la especialista, el trastorno no se identifica en la infancia, por lo que conviven con síntomas sin reconocer esta condición durante años.

El 97 por ciento de los adultos españoles con TDAH no están diagnosticados, sufriendo dificultades en el ámbito laboral, personal o en la gestión de tareas cotidianas, destacan, señalando los datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN).

Esta condición, de origen neurobiológico, está caracterizada por dificultades persistentes en la atención, la organización, la gestión del tiempo o el control de impulsos. En los adultos, estos síntomas suelen ser menos evidentes que en la infancia, pero pueden afectar de "manera relevante" al funcionamiento diario y al bienestar emocional.

La prevalencia en adultos se sitúa en torno al 4,4 por ciento, pero esta infradetección "significativa" hacen que los casos registrados en el sistema sanitario sean muy inferiores.

UNIDAD ESPECIALIZADA EN TDAH

Ante esta situación, el Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela dispone de una unidad especializada en TDAH en adultos, orientada al diagnóstico, tratamiento y seguimiento de esta condición. En él, abordan el trastorno desde una "perspectiva clínica integral", con criterios internacionales y un plan adaptado a las características de cada paciente.

El proceso diagnóstico incluye una "entrevista clínica específica, la evaluación de los síntomas actuales y la posible presencia de manifestaciones en la infancia, junto con el uso de herramientas validadas para adultos". También se valoran las funciones ejecutivas y se realiza un diagnóstico diferencial para descartar trastornos como ansiedad o depresión, que pueden presentar síntomas similares.

"Diagnosticar TDAH en adultos implica ir más allá de los síntomas visibles. Es fundamental reconstruir la historia clínica, analizar la evolución de las dificultades y diferenciar este trastorno de otros cuadros que pueden enmascararlo. Solo así es posible definir un plan terapéutico ajustado", ha señalado la psiquiatra.

Este tratamiento se plantea de "forma individualiza", por lo que puede incluir fármacos psicoestimulantes o no estimulantes, siempre con ajuste según la respuesta clínica. A esto se le añade la intervención psicológica, orientada a mejorar la organización, el control de impulsos y la gestión del tiempo mediante técnicas específicas.

Esta unidad también incorpora técnicas de neuromodulación como la Estimulación Magnética Transcraneal (EMT), que en pacientes seleccionados puede contribuir a "mejorar la atención y reducir síntomas asociados como ansiedad o depresión".

Además, tiene en cuenta la "frecuente asociación" del TDAH con otros problemas como los trastornos del sueño, adicciones o dificultades emocionales, lo que refuerza la necesidad de un "enfoque integral que permita mejorar el funcionamiento diario y la calidad de vida".

Los especialistas han recomendado, a su vez, valorar una consulta especializada cuando existen dificultades persistentes de concentración, problemas para finalizar tareas, desorganización mantenida o impulsividad que interfiere en la vida personal o profesional. En estos casos, una evaluación especializada facilita "el análisis de la situación y la definición de un plan diagnóstico y terapéutico adecuado".

"Recibir un diagnóstico en la edad adulta puede suponer un punto de inflexión. Comprender el origen de estas dificultades permite ajustar expectativas y acceder a herramientas que facilitan el día a día con mayor estabilidad y control", ha concluido Belinda Manzano.