Hasta 20 organizaciones médicas, ecologistas y sociales piden a la UE proteger la salud frente al cambio climática

Archivo - Contaminación, cuidad - CEDIDA POR MARCOS GARCÍA RODRÍGUEZ - Archivo

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una alianza de 20 organizaciones médicas, ecologistas y sociales ha reclamado este miércoles que la Unión Europea trate la crisis climática como una prioridad de salud pública en su próximo presupuesto, en la víspera del Consejo Europeo que arranca este jueves en Bruselas (Bélgica).

Ante este Consejo, que pretende definir las prioridades políticas del futuro marco financiero comunitario, las organizaciones han presentado el manifiesto Invertir en clima es invertir en salud, en el que reclaman una respuesta presupuestaria acorde con los riesgos sanitarios asociados al cambio climático.

Las entidades advierten de que "retrasar las inversiones necesarias para reducir las emisiones y la contaminación tendrá un coste creciente para la salud de la población y aumentará la presión sobre los sistemas sanitarios europeos".

La propuesta actual del presupuesto europeo "no responde a la dimensión de los desafíos climáticos y sanitarios que afronta el continente", aseguran. Por ello, reclaman que al menos el 50% de las cuentas comunitarias se destine a acción climática, protección de la naturaleza y reducción de la contaminación, con una asignación específica destinada a avanzar hacia los objetivos de contaminación cero.

El manifiesto defiende que el presupuesto de la UE debe reflejar que la crisis climática es, en realidad, una crisis de salud pública. En este sentido, las organizaciones advierten que invertir en reducir las emisiones y la contaminación no es solo un compromiso ambiental, también es la herramienta más eficaz para prevenir enfermedades y evitar una presión inasumible sobre los sistemas sanitarios en el futuro.

Asimismo, el documento alerta del riesgo de diluir herramientas específicas como el programa LIFE en partidas presupuestarias más amplias, lo que dificultaría el seguimiento y la eficacia de inversiones destinadas a mejorar la calidad del aire o reforzar la adaptación climática. También pide poner fin de forma definitiva a la financiación europea de actividades vinculadas a los combustibles fósiles y establecer mecanismos que eviten que los fondos comunitarios respalden proyectos con efectos negativos sobre el medio ambiente o la salud.

Las organizaciones proponen, además, incorporar evaluaciones de impacto en salud en los programas financiados por la Unión Europea. A su juicio, conocer cómo afectan las decisiones presupuestarias al bienestar de la población permitiría mejorar la planificación, orientar mejor las inversiones y anticipar riesgos antes de que sus consecuencias recaigan sobre los sistemas sanitarios.

Por último, recuerdan que el cambio climático no afecta a toda la población por igual y piden que las futuras inversiones europeas "presten especial" atención a quienes afrontan mayores riesgos para su salud por su edad, sus condiciones de vida o su mayor exposición al calor extremo y a la contaminación.

Las organizaciones firmantes del manifiesto son Salud por Derecho, Ecologistas en Acción, Transport & Environment, la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), REVO Prosperidad Sostenible, ECODES-Fundación Ecología y Desarrollo, el Observatorio 2030 del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, Fundación Renovables y Cleantech for Iberia.

Además, Mensa Cívica, Amycos, STACYL-Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Administración de Castilla y León, Renovem-nos, Arquitectura Sana, Eco-union, Ecometro, Fundación Lovexair, Vivett Arquitectura, la Asociación Madrileña de Salud Pública (AMaSaP) y la Asociación de Residentes de Medicina Preventiva y Salud Pública.