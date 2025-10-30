Verdes Equo y los Verdes Europeos piden a la UE que actúe para dar garantías al cribado de cáncer de mama en España

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Verdes Equo y el Partido Verde Europeo han anunciado este jueves que van a presentar una iniciativa en el Parlamento Europeo para instar a la Comisión Europea a obligar a las comunidades autónomas en España a presentar datos trimestrales sobre el cribado de cáncer de mama y dar garantías de que este "funcione de verdad y rinda cuentas".

Tras la polémica sucedida en Andalucía con los cribados, que ha afectado a más de 2.000 mujeres, estas dos formaciones van a registrar un requerimiento al área de salud de la Comisión Europa y otro al área que gestiona los fondos europeos, según han detallado la coportavoz de Verdes Equo, Mar González, y la coportavoz del Partido Verde Europeo, Vula Tsetsi.

En su requerimiento al área de Salud, piden que publique, comunidad por comunidad, cuántas mujeres reciben cita para la mamografía y el plazo del resultado; que obligue a presentar datos trimestrales en abierto, con la misma plantilla para todo el país que incluya información sobre citas emitidas, asistencia y tiempos de respuesta. También que despliegue apoyo técnico para conocer cómo se avisa a las pacientes, se reprograma y se garantiza la trazabilidad y cómo se exponen los datos en una tarjeta pública de resultados por comunidad.

En su requerimiento al área que gestiona los fondos europeos ambos partidos piden verificar que todo mamógrafo pagado con dinero de Europa está instalado, funcionando y dentro de un programa organizado y, en caso contrario, que se congelen pagos y se exijan correcciones.

"Esto no es abstracto. Andalucía es hoy el epicentro de los fallos. Y me dirijo directamente a Juan Manuel Moreno Bonilla: Presidente, esto va de su gestión. Más aparatos sin citas emitidas, sin resultados a tiempo y sin datos publicados no es un programa de cribado. Las andaluzas merecen certezas, no excusas. El dinero de Europa no es para coleccionar máquinas; es para cuidar a la gente", ha aseverado Mar González.

Al hilo, la coportavoz de Verdes Equo ha extendido este mensaje al resto de comunidades, para destacar que "la prevención no puede depender del código postal". "Si un territorio funciona, que sea el estándar; si no funciona, se corrige. Y si hay bloqueo, el Europarlamento tiene herramientas y las usará. No vamos a dejar esto en un titular de un día", ha añadido.

Por su parte, Vula Tetsi ha tildado de "inaceptable" la falta de transparencia y de responsabilidades políticas. "¿Cómo es posible que en nuestros días, después de todas las campañas a nivel nacional y europeo, miles de mujeres no sepan qué pasó con sus mamografías?", ha manifestado.

Tetsi ha achacado los fallos en los cribados a la privatización de los servicios públicos y de salud. "Donde hay gobiernos conservadores o partidos de derechas el equilibrio entre el sector privado y el público va hacia la privatización. Y la salud es una cuestión que no podemos poner en el mercado", ha advertido.