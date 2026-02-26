Unión Sindical Obrera y la Plataforma Estatal de TCAE consideran un "éxito rotundo" las concentraciones de este jueves

Imagen de la concentración de TCAE en Castilla y León. - FAC-USO

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Atención a la Ciudadanía de Unión Sindical Obrera (FAC-USO) y la Plataforma Estatal de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) han valorado como un "rotundo éxito" las concentraciones celebradas este jueves frente a las consejerías de Sanidad, secundadas por "miles" de profesionales en todas las comunidades autónomas.

Estas concentraciones tenían como objetivo denunciar la situación de precariedad laboral que, según afirma la Plataforma de TCAE, arrastran desde hace años y que las administraciones continúan ignorando. Frente a esto, han exigido una reclasificación inmediata al C1 y una equiparación salarial a este subgrupo.

"Hoy hemos visto en toda España lo mismo: profesionales hartos de esperar, hartos de promesas y decididos a no dar un paso atrás. Esto no es una protesta más, es un punto de inflexión", ha subrayado FAC-USO.

Desde la organización sindical, han advertido que, si no se producen avances "reales e inmediatos", las movilizaciones continuarán y "se intensificarán" en todo el país. "Hoy hemos llenado las calles. Mañana, si es necesario, iremos más allá. No vamos a parar hasta que se reconozca lo que es justo", ha aseverado.

UN CONFLICTO ESTRUCTURAL

Para el sindicato, las movilizaciones que han tenido lugar ante las consejerías de Sanidad y frente los hospitales en las Islas Canarias y Baleares ponen en evidencia que la reivindicación del colectivo TCAE "no es puntual ni territorial" sino un "conflicto estructural" de ámbito estatal que afecta a miles de trabajadores del sistema sanitario.

FAC-USO ha destacado que las concentraciones han reflejado "un mensaje claro y unánime", que las TCAE "sostienen el sistema sanitario y exigen el reconocimiento que les corresponde". En este sentido, ha insistido en que la reclasificación profesional al subgrupo C1 es una cuestión de "coherencia normativa, justicia profesional y adaptación a la realidad del sistema sanitario".

El sindicato ha recordado que las TCAE desempeñan funciones esenciales en la atención sanitaria, en el cuidado directo de los pacientes y en el funcionamiento diario de centros hospitalarios y de salud, siendo un pilar imprescindible del sistema. "No se puede seguir sosteniendo un sistema sanitario sobre profesionales infravalorados. La realidad del trabajo debe reflejarse en el reconocimiento profesional, y eso pasa por el C1", ha remachado.