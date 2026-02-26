SAE espera que la reclasificación de TCAE sea realidad "cuanto antes" con el futuro Estatuto Marco

Concentración de TCAE ante las Consejerías de Sanidad. - SAE

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha expresado su confianza en que la reclasificación de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) y la retribución vinculada al nuevo grupo sean realidad "cuanto antes" a través de la aprobación de la reforma del Estatuto Marco.

Así lo ha señalado después de que los delegados sindicales se hayan concentrado este jueves frente a las Consejerías de Sanidad de las diferentes comunidades autónomas para demandar esta reclasificación profesional para los TCAE.

"Llevamos muchos años reivindicando la clasificación adecuada para los TCE, sin ningún éxito hasta ahora, por ello desde SAE esperamos que la nueva clasificación profesional que el Estatuto Marco establece (...) sea una realidad cuanto antes", ha destacado el SAE.

Como ha detallado, la clasificación que contempla el texto del anteproyecto de Ley sitúa a los técnicos superiores en el Grupo 5, a los técnicos de grado medio en el Grupo 4 y a los titulados en ESO en el Grupo 3; y recoge que cualquier modificación de la titulación exigida implicará automáticamente la adaptación al nuevo grupo de clasificación.

"Estos grupos, a pesar de tener una nomenclatura diferente a la recogida en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que situaba en el C1 a los TCE, reconocen las titulaciones de la Formación Profesional adaptándolas al marco formativo europeo", ha puntualizado.

La secretaria de comunicación y organización de SAE, Isabel Lozano, ha instado además a que el compromiso retributivo vinculado a la nueva clasificación "se materialice como indica la propia norma y no se dilate en el tiempo".