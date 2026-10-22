UNICEF y Gavi logran un acuerdo para reducir un 40% el precio de la vacuna contra la malaria

Archivo - Imagen de recurso de una vacuna. - ART WAGER/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

UNICEF y la Alianza para las Vacunas Gavi han logrado un acuerdo para reducir hasta un 40 por ciento el precio de la vacuna contra la malaria RTS,S/AS01, lo que permitirá ahorrar cerca de 45 millones de euros destinados a la vacunación infantil entre 2027 y 2029.

El acuerdo ha sido formalizado por Unicef y respaldado financieramente por Gavi. Este ahorro podría permitir proteger hasta a un millón más de niños con la pauta completa de cuatro dosis, o ayudar a los países a llegar a más niños con otras vacunas.

"Este acuerdo es un paso importante para proteger a más niños y niñas de la malaria al ampliar el acceso a vacunas que salvan vidas allí donde más se necesitan. Al mismo tiempo, envía una señal clara de apoyo a la innovación continua y contribuye a impulsar el desarrollo de vacunas de nueva generación que puedan reducir aún más la carga de la malaria para las generaciones futuras", ha afirmado la directora de la División de Suministros de UNICEF, Leila Pakkala.

Por su parte, la directora de Programas de Vacunas y Mercados de Gavi, An Vermeersch, ha resaltado el papel de Gavi para "reunir financiación, conocimientos técnicos y alianzas estratégicas para lograr que los mercados de vacunas funcionen mejor y ampliar el acceso de los niños y niñas que más las necesitan".

El acuerdo, facilitado por un pago anticipado del Mecanismo Internacional de Financiación de la Inmunización (IFFIm, por sus siglas en inglés), situará el precio de la vacuna en 5,50 euros por dosis, una reducción de aproximadamente un 40 por ciento respecto al precio actual.

Además, está sujeto al cumplimiento de una serie de requisitos regulatorios y de fabricación antes de que UNICEF comience a adquirir las dosis. Entre ellos, figura la precalificación por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de una nueva planta que permitirá aumentar la capacidad de suministro, un proceso que verifica el cumplimiento de sus requisitos de calidad, seguridad y eficacia.

La reducción del precio, que se prevé que entre en vigor a principios de 2027, se apoya en la transferencia de la producción de la vacuna a un fabricante de vacunas de un país en desarrollo.

Para UNICEF Y Gavi, un precio más asequible puede ayudar a los países a proteger a más niños, mientras que un mercado que funcione adecuadamente -con varias opciones de vacunas, suficiente capacidad de fabricación y un suministro fiable- es fundamental para garantizar el acceso a largo plazo a medida que sigue creciendo la demanda de la vacuna.

La demanda de vacunas contra la malaria ha superado las previsiones iniciales desde que comenzó su despliegue en 2024. Hasta la fecha, UNICEF ha adquirido y entregado más de 74 millones de dosis. El programa contra la malaria financiado por Gavi ya forma parte de la vacunación sistemática en 25 países africanos que soportan más del 70 por ciento de la carga mundial de malaria.

CADA MINUTO MUERE UN NIÑO POR MALARIA

Las entidades recuerdan que cada minuto muere un niño por malaria, lo que equivale a casi medio millón de muertes al año. En 2024, se estima que hubo 282 millones de casos de malaria y 610.000 muertes en todo el mundo -hasta el 95 por ciento de los casos y de las muertes se registraron en África-, y alrededor del 74 por ciento de las muertes correspondieron a niños menores de cinco años.

Una pauta completa de vacunación de cuatro dosis reduce los casos de malaria en aproximadamente un 75 por ciento cuando se administra de forma estacional en zonas de elevada transmisión estacional.

Según UNICEF Y Gavi, las vacunas nuevas y mejoradas contra la malaria serán cada vez más importantes a medida que el aumento de las temperaturas altere los patrones de transmisión y extienda la malaria a zonas donde antes no se daban las condiciones para su propagación, y que las inundaciones y otros fenómenos extremos desplacen a comunidades, dañen las infraestructuras e interrumpan el funcionamiento de los sistemas de salud.