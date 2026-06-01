La UE convoca reunión extraordinaria de ministros de Salud para coordinar la preparación frente al brote de ébola en RDC

Personal médico entierra a una de las víctimas del brote de ébola en Bunia (República Democrática del Congo). - Xinhua / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhot

BRUSELAS 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Salud de la Unión Europea se reunirán de manera extraordinaria el próximo viernes mediante conferencia para discutir la preparación y coordinación del bloque frente a los eventuales riesgos del brote de ébola en África central, cuyo epicentro se sitúa en República Democrática del Congo pero se ha extendido ya a Uganda.

Así lo ha anunciado la presidencia de turno del Consejo de la UE, que este semestre ejerce Chipre, en un breve comunicado que da cuenta de la reunión informal de los ministros "para discutir medidas adicionales de preparación y coordinación en los Estados miembro".

Tras esta primera discusión por vía telemática, los ministros retomarán el asunto en el consejo formal de ministros de Salud que tendrá lugar el próximo 16 de junio en Luxemburgo. Además, el grupo de respuesta para crisis que los 27 tienen a nivel de expertos (IPCR, por sus siglas en inglés) está activado en "modo vigilancia" para seguir la evolución de la situación de manera continuada.

Según los últimos datos facilitados el domingo por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el brote ha dejado por el momento al menos 43 fallecidos y más de 263 casos han sido confirmados. Sin embargo, hay más de 1.100 casos sospechosos que están bajo investigación.

La Unión Europea ha apostado desde el inicio del brote por potenciar una respuesta internacional, por lo que ha buscado coordinar su acción con la propia OMS, con las autoridades locales y con el Centro Africano de Detección y Prevención de Enfermedades, para canalizar su apoyo desde el punto de vista humanitario como para el envío de varias toneladas de material médico específico para detectar y combatir el ébola.