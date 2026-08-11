Trump reduce de 18 a 11 las vacunas infantiles recomendadas para todos los niños en EEUU

EEUU insta a sus Estados a que se inmunice a los niños contra 11 enfermedades, siete menos que las recomendadas por CDC - Allison Robbert - Pool via CNP / Zuma Press / Eur

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha aprobado una Orden por la que se insta a los Estados de este país a inmunizar a los niños contra 11 enfermedades, siete menos que las recomendadas por sus Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Este texto legal ofrece "recomendaciones de máximo nivel en vacunación infantil", según han indicado desde el Gobierno estadounidense, que ha añadido que las mismas "maximizan las opciones de los padres en materia de vacunación para sus hijos y alinean tres categorías de inmunizaciones infantiles con la evidencia científica y las mejores prácticas de países desarrollados similares".

Así, y destacando la propia Administración Trump la citada reducción de vacunas con respecto a lo aconsejado por los CDC, esta ha expuesto que las vacunas que ya no se recomiendan para todos los niños ahora se aconsejan para la toma de decisiones clínicas compartidas, "lo que garantiza que los padres tengan todas las opciones disponibles".

En concreto, las vacunas recomendadas para todos los niños son las indicadas para sarampión, paperas, rubéola, difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis, Haemophilus influenzae tipo B, enfermedad neumocócica, virus del papiloma humano (VPH) y varicela. A su vez, las inmunizaciones aconsejadas para ciertos grupos o poblaciones de alto riesgo son las correspondientes a anticuerpos monoclonales contra el virus respiratorio sincitial (VRS), hepatitis A, hepatitis B, meningococo B, meningococo ACWY y dengue.

Por contra, en población infantil en general, las vacunas basadas en la toma de decisiones clínicas compartidas serán las de hepatitis A, hepatitis B, rotavirus, enfermedad meningocócica, gripe y Covid-19. Añadido a ello, se recomienda dividir la vacuna combinada contra el sarampión, las paperas y la rubéola en tres dosis individuales para cada enfermedad, y administrar todos los compuestos en visitas médicas separadas para brindar más opciones con respecto al momento y la frecuencia de la administración de esta vacuna.

EXENCIONES RELIGIOSAS Y MÉDICAS

Además, este texto recoge que, con las novedades introducidas, se "maximiza la libertad de elección de los padres en materia de vacunas infantiles al promover el cumplimiento por parte de los Estados de la legislación constitucional y federal relacionada con la autoridad parental, la libertad religiosa, las adaptaciones para personas con discapacidad y la igualdad de protección ante la ley, incluidas las obligaciones de los Estados de proporcionar exenciones religiosas y médicas del requisito de vacunación infantil y adolescente".

No obstante, también incluye la obligación de que se presenten planes a Trump "para mejorar la investigación sobre vacunas y las opciones para los padres estadounidenses, incluyendo una evaluación continua de los perfiles de riesgo y beneficio de todas las vacunas infantiles con base en datos estadounidenses e internacionales".

Sobre los motivos que han llevado a esta modificación en el plan vacunal, ha expuesto que "la evaluación científica concluyó que EEUU recomienda actualmente más vacunas infantiles que cualquier otro país comparable, incluyendo más del doble de dosis que algunos países europeos". Además, se ha identificado "un conjunto de vacunas consensuadas que se recomiendan de forma sistemática en todos los países comparables".

En este sentido, los datos muestran que en 1980, los niños que seguían el calendario de vacunación de los CDC recibieron 23 dosis de vacunas en siete inyecciones contra siete enfermedades diferentes; mientras que en 2024, el número recomendado de vacunas de rutina había aumentado a al menos 84 dosis en al menos 57 inyecciones para 17 enfermedades, además de la vacuna monoclonal contra el VRS para un total de 18 patologías.

Sin embargo, para la Administración Trump, la reducción ahora recomendada supone reafirmar el compromiso "con la ciencia de máxima calidad, garantizando que los estadounidenses reciban el mejor asesoramiento médico posible y brindando a pacientes y médicos la máxima flexibilidad".