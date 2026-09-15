Torres afirma que se ha vacunado a "unas 2.000" personas migrantes en Ceuta

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha informado este martes de que ya se ha vacunado en Ceuta a "unas 2.000" personas migrantes con las 45.000 vacunas frente a triple vírica, difteria-tétanos, varicela y polio que comunidades autónomas y Ministerio de Sanidad pactaron enviar.

Así lo ha detallado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en la que también ha señalado sobre la situación sanitaria en la ciudad autónoma que 21 migrantes permanecen ingresados en el Hospital Universitario de Ceuta, donde ha precisado que hay 210 camas.

"Con respecto a sanidad, 21 personas migrantes ocupan camas, de las 210 que hay. Se han vacunado ya unas 2.000 personas", ha detallado Torres.