Estas son las titulaciones de FP sanitaria más demandadas: qué tener en cuenta al elegir

Archivo - Especialista ve clave conocer las tareas laborales a desarrollar antes de cursar un ciclo de FP sanitaria - LPETTET/ISTOCK - Archivo

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La directora de Formación Profesional (FP) de la compañía aseguradora Sanitas, Luisa Escribano, ha manifestado que "antes de elegir un ciclo, conviene conocer qué tareas desarrolla cada perfil y cómo es su actividad cotidiana" laboral.

"Algunas titulaciones implican una relación muy cercana y continuada con el paciente, mientras que otras tienen un componente técnico más acusado", ha explicado a colación de la reciente publicación, por parte del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, de la última 'Estadística del Alumnado de FP', correspondiente al curso 2024-2025.

Según este informe, la de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) es la titulación sanitaria con más estudiantes matriculados en España ya que, al sumar las modalidades presencial y virtual, alcanza los 70.459 alumnos. Junto a esta, ha destacado la de Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, con 24.738 estudiantes matriculados, y la de Técnico Superior en Higiene Bucodental, que ocupa la quinta posición, con 20.969 alumnos.

"La demanda aporta una referencia útil, pero la decisión debe responder también a las capacidades y expectativas de cada estudiante", ha señalado Escribano, no obstante, quien aconseja "revisar el plan de estudios y hablar con profesionales" para "no tomar decisiones basadas en la popularidad del ciclo o en una idea incompleta del puesto".

VALORAR EL PESO DE LA FORMACIÓN PRÁCTICA

Además, aboga por observar el peso de la formación práctica, y es que "en el ámbito sanitario es primordial aplicar los conocimientos en contextos próximos a la actividad asistencial y aprender a actuar ante situaciones habituales". "Revisar los recursos tecnológicos del centro" también es importante, a su juicio, ya que "la digitalización forma parte del trabajo sanitario y exige que el alumnado se familiarice con equipos, programas y procesos utilizados en la práctica profesional".

"Valorar las posibilidades de continuidad" es el último apartado que ha destacado esta representante de Sanitas, entidad que cuenta con Sanitas Campus FP, que ofrece para el curso 2026-2027 una propuesta formativa especializada en el ámbito sanitario y sociosanitario que incluye tres de las titulaciones con mayor número de estudiantes matriculados en España, que son las mencionadas.

Además, esta compañía completa su oferta con el ciclo de Técnico en Atención a Personas en Situación de Dependencia, estando los cuatro orientados a responder a las necesidades actuales del sector. Todo en virtud de esta área, que es un proyecto educativo especializado en FP sanitaria con centros en Madrid y Barcelona, y con un modelo que combina enseñanza teórico-práctica, contacto con entornos asistenciales y desarrollo de competencias vinculadas a la digitalización y al trabajo coordinado entre profesionales.

"El alumnado puede realizar prácticas formativas en hospitales, centros médicos, clínicas dentales, residencias de mayores y centros de día de la compañía, así como en empresas colaboradoras, además de contar con acceso a una bolsa de empleo", ha señalado, para concluir destacando el Campus Universitario Sanitas asociado a la Universidad Europea, "que permite reforzar una visión amplia de la formación sanitaria, desde la FP hasta los estudios universitarios".