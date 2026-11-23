Archivo - Imagen de recurso laboratorio. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / MANDICJOVAN - Archivo

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEMEDLAB) ha defendido que la creación de la especialidad de Laboratorio Clínico siguió un procedimiento riguroso y que las competencias incluidas en su plan formativo las vienen desempeñando los profesionales desde hace décadas.

Así se ha pronunciado a raíz del posicionamiento difundido por varias sociedades científicas, que han expresado su disconformidad con el proyecto de programa formativo de esta nueva especialidad, que integra las anteriores especialidades de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica, y han pedido su revisión y reformulación.

SEMEDLAB ha recordado que la especialidad se creó mediante el Real Decreto 101/2025 y que su programa formativo ha sido desarrollado por la Comisión Nacional de la Especialidad, conforme al procedimiento establecido en el artículo 21 de la Ley 44/2003, de ordenación de las profesiones sanitarias.

El plan formativo se encuentra en fase de audiencia e información pública, después de finalizar la fase de alegaciones de las Comisiones Nacionales del resto de especialidades del sistema de Formación Sanitaria Especializada. El proceso ha sido revisado, analizado, valorado y aprobado por el Ministerio de Sanidad.

Aunque SEMDLAB ha apuntado que respeta el derecho de las sociedades científicas y organizaciones profesionales a formular sus observaciones, ha señalado que estas deben desarrollarse "desde el respeto institucional y el reconocimiento de las competencias incluidas en los planes formativos previos".

En este sentido, ha detallado que la genética asistencial, la reproducción asistida y otras áreas del diagnóstico de laboratorio forman parte de la trayectoria formativa y asistencial de la especialidad "desde sus orígenes".

Tras ello, ha subrayado que la actualización del plan formativo responde a la evolución del conocimiento científico y de las tecnologías diagnósticas dentro de su área competencial.

SEMEDLAB ha trasladado su compromiso con la Formación Sanitaria Especializada, con un modelo asistencial integrado que utilice las capacidades existentes, evite fragmentaciones y duplicidades innecesarias y sitúe la seguridad del paciente en el centro de todas las decisiones.