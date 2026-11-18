Imagen de los representantes de las sociedades científicas. - SEI

Denuncian que el programa solapa competencias con otras especialidades MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Representantes de seis sociedades científicas han expresado este miércoles ante el Ministerio de Sanidad su disconformidad con el proyecto de programa formativo de la especialidad de Laboratorio Clínico, al considerar que solapa competencias con otras especialidades, y han reclamado su revisión y reformulación antes de su aprobación.

En concreto, han mostrado su rechazo al programa la Sociedad Española de Inmunología (SEI), la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), la Asociación Española de Genética Humana (AEGH), la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción (ASEBIR) y la Sociedad Ibérica de Citometría (SIC).

Según las organizaciones, la redacción actual del programa de Laboratorio Clínico propuesto por el Ministerio de Sanidad incorpora competencias cuyo alcance y grado de autonomía pueden generar "solapamientos" con funciones que requieren formación especializada. Además, denuncian que el proyecto afecta tanto a especialidades consolidadas como a disciplinas cuyo reconocimiento está en desarrollo.

Las organizaciones ya han presentado alegaciones al proyecto, cuyo plazo de audiencia e información pública finaliza el próximo 26 de noviembre, y ahora buscan reunirse con el Ministerio de Sanidad para trasladar su rechazo y poder llegar a un entendimiento.

En este contexto, la presidenta de la Sociedad Española de Inmunología (SEI), Silvia Sánchez, no ha descartado emprender acciones judiciales si no se atienden sus reivindicaciones. "Llegaremos hasta donde haya que llegar para defender, sobre todo, la calidad de la asistencia a los pacientes, en un momento en el que la medicina avanza hacia una mayor superespecialización y no hacia atrás", ha advertido.

INTERFIERE EN GENÉTICA DE LABORATORIO Y GENÉTICA MÉDICA

La Asociación Española de Genética Humana ha advertido de que la propuesta de Sanidad podría interferir en el desarrollo de las nuevas especialidades de Genética Médica y Genética de Laboratorio, cuyos títulos se encuentran actualmente en tramitación.

"El programa de Laboratorio Clínico invade competencias propias de la nueva especialidad de Genética de Laboratorio", ha señalado la presidenta de la AEGH, Belén Pérez, quien ha recordado que en octubre finalizó el plazo de consulta pública del real decreto que regulará esta especialidad y que ahora deberá continuar su tramitación una vez resueltas las alegaciones presentadas.

Además, ha subrayado que el programa de Laboratorio Clínico incluye competencias de genética para las que establece periodos formativos de entre dos y siete meses, un tiempo que la AEGH considera insuficiente para asumir con la profundidad y autonomía necesarias las responsabilidades que contempla la especialidad.

Por su parte, en el ámbito de la Embriología Clínica, las sociedades advierten de que la inclusión de procedimientos terapéuticos de reproducción asistida en el programa formativo adelanta decisiones sobre un ámbito cuyo reconocimiento como especialidad propia sigue pendiente.

RETRASOS DIAGNÓSTICOS Y DECISIONES TERAPÉUTICAS CON MENOR RESPALDO

Según las seis sociedades, la medicina de precisión requiere profesionales capaces de seleccionar la prueba adecuada, interpretar sus resultados en el contexto de cada paciente y asumir la responsabilidad de las decisiones que se deriven de ellos.

En este sentido, subrayan que adquirir formación en una técnica no equivale a estar capacitado para asumir de forma autónoma un proceso asistencial complejo. "Si el programa no delimita quién interpreta, informa y responde por cada actuación, los hospitales pueden adoptar criterios dispares. Para los pacientes, esto podría traducirse en retrasos diagnósticos, decisiones terapéuticas con menor respaldo especializado y un acceso desigual a equipos expertos según el centro o el territorio", advierten.

Asimismo, señalan que podría conducir a una utilización inadecuada de los recursos diagnósticos, aumentando los costes sanitarios sin aportar necesariamente un beneficio clínico adicional.

Por todo ello, piden al Ministerio de Sanidad que retire o reformule las competencias cuestionadas, distinga entre formación compartida, participación supervisada y ejercicio autónomo, e incorpore las alegaciones de las sociedades y comisiones nacionales de las especialidades implicadas.

"El texto definitivo debe garantizar que toda persona atendida en el Sistema Nacional de Salud pueda acceder al equipo con la formación y la experiencia que requiera su caso, con independencia del hospital o territorio en el que reciba atención", concluyen.