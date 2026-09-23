Archivo - SEDISA y Fundación Instituto Roche colaboran por un SNS más sostenible a través de Medicina personalizada de precisión - SIRAWIT99/ ISTOCK - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA), José Soto, y la directora gerente de la Fundación Instituto Roche, Consuelo Martín de Dios, han firmado un convenio marco de colaboración con la meta de impulsar el desarrollo de un Sistema Nacional de Salud (SNS) "más innovador y sostenible a través de la Medicina personalizada de precisión".

"La Medicina Personalizada de Precisión solo llegará a todos los pacientes si los directivos y directivas de la salud lideramos su implementación en las organizaciones sanitarias", ha indicado Soto, quien ha añadido que el acuerdo "permite trabajar codo con codo con la Fundación Instituto Roche para que la innovación se traduzca en resultados reales, equitativos y sostenibles para el sistema".

Así, y centrado el trabajo conjunto en las 'Soluciones Integrales en Salud' de la Fundación, ambas entidades impulsarán la mejora de los aspectos asistenciales, docentes e investigadores. Para ello, la alianza establece que cada actuación concreta se desarrollará mediante convenios específicos, que deberán detallar los fines, las actividades, las competencias de las partes y el calendario de ejecución, y que serán sometidos a la aprobación de los órganos rectores de las instituciones.

Además, y con el objetivo de coordinar y hacer seguimiento de las actuaciones, se ha constituido una Comisión de Seguimiento paritaria -integrada por dos representantes de cada entidad- que se reunirá al menos una vez al año y elevará informes y propuestas a las respectivas Juntas Directivas.

ENCUENTRO CONJUNTO EL 7 DE OCTUBRE

De este modo, la primera iniciativa acordada entre SEDISA y la Fundación Instituto Roche es la celebración, el 7 de octubre, del 'Encuentro Online Espacio Europeo de Datos de Salud y su implementación en España', el cual está dirigido a directivos de la salud.

"La Fundación Instituto Roche tiene como misión contribuir al desarrollo de un sistema sanitario innovador y sostenible a través de la Medicina personalizada de precisión, impulsando su implementación equitativa", ha manifestado Martín de Dios, que ha agregado que los directivos de la salud "son un motor clave para liderar la transformación organizativa y garantizar que la excelencia se traduzca en una práctica asistencial real, eficiente y sostenible".