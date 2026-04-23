Sanidad suspende la reunión con el Comité de Huelga y CCAA tras el "incumplimiento" de una de las partes

1080788.1.260.149.20260423110035 La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una comparecencia ante la Comisión de Sanidad en el Senado, a 23 de abril de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este jueves la suspensión de la reunión conjunta prevista con el Comité de Huelga y las comunidades autónomas para abordar el conflicto del Estatuto Marco, después de considerar que una de las partes no ha cumplido el acuerdo alcanzado.

"Esa reunión no se ha podido celebrar porque, pese a haberse alcanzado un acuerdo antes de ayer, una de las partes no lo ha cumplido, lo que ha impedido continuar con el procedimiento previsto", ha señalado García durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Senado, que ha recordado que el encuentro entre las tres partes había sido solicitado por el Comité de Huelga.

En esta línea, García ha criticado que, pese a haberse alcanzado un acuerdo la semana pasada, la respuesta del Comité de Huelga haya sido la convocatoria de una huelga. "Le pido responsabilidad al Comité de Huelga, porque lo que no se puede hacer es acordar con una mano y romper el acuerdo con la otra, y mantener una huelga. Eso es lo que creo que no es leal, pero no solo con el Ministerio de Sanidad", ha señalado.

Así, García ha asegurado que el Comité de Huelga no está trasladando a los profesionales los "acuerdos, las ventajas y las mejoras" alcanzadas en las mesas de negociación. "Y no lo digo yo, lo dicen las propias transcripciones de las negociaciones que hemos mantenido", ha señalado.

En este punto, ha indicado que actualmente solo se está negociando con el Comité en el ámbito de negociación propio, algo que ha explicado que es competencia de las comunidades autónomas.

Tras ello, la titular de Sanidad también ha lamentado que el Comité de Huelga haya rechazado la propuesta de incorporar la figura de un mediador y que haya optado por mantener una "posición de bloqueo", así como por descartar mecanismos que, a su juicio, "podrían haber facilitado el avance de la negociación".

No obstante, ha recordado que hace dos meses se alcanzó un acuerdo "imprescindible" en el Ámbito de Negociación con "la inmensa mayoría de las organizaciones sindicales", tras un proceso "largo, complejo e intenso". "Se ha llegado al acuerdo imprescindible con los representantes sindicales del ámbito, los elegidos por los profesionales para mejorar sus condiciones y avanzar en estas leyes", ha recalcado.

Asimismo, ha indicado que "una parte importante de las demandas" está vinculada a las competencias de las comunidades autónomas y que el Ministerio no puede invadirlas en el marco de una legislación estatal. "Ustedes no me pueden pedir aquí que invadamos las competencias. Porque no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer ni ahora ni nunca. Porque sabemos perfectamente quién tiene cada competencia", ha reprochado.

Pese a ello, la ministra ha asegurado que "el diálogo sigue intacto" y ha defendido la reforma impulsada por su departamento: "Es la primera vez en 23 años que se modifica el marco jurídico para mejorar las condiciones laborales, un marco que nunca antes se había cambiado ni se había demandado".

Aun así, ha asegurado que el Ministerio seguirá "poniendo todo de su parte para encontrar soluciones", y ha destacado que "hay comunidades autónomas que también están remando a favor".

"ENQUISTAMIENTO MUY GRAVE"

La Comisión de Sanidad ha sido solicitada por el PP para pedir explicaciones a la ministra Mónica García sobre la huelga médica en torno al Estatuto Marco. En este sentido, el diputado del PP Enrique Ruiz Escudero ha denunciado que el conflicto continúa y que se encuentra en un "nivel de enquistamiento muy grave".

"La sanidad pública se deteriora y los pacientes no pueden esperar. Ya no basta con pedir paciencia; lo que se exige es una solución, abandonando la imposición", ha reprochado el diputado 'popular'.

Asimismo, ha defendido que España necesita una reforma del Estatuto Marco, pero "seria y construida desde el consenso", que respete la singularidad de la profesión, reconozca su responsabilidad, su formación y la exigencia de su trabajo, y que les otorgue el respaldo necesario.

En este punto, el 'popular' recriminado a García que con las huelgas médicas están incrementando las listas de espera: "La responsabilidad es del Ministerio de Sanidad y es la responsabilidad suya, señora ministra. Porque ha optado por el enfrentamiento", ha acusado.



"EL ESTATUTO MARCO ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL MINISTERIO"

Por su parte, la senadora del PNV Nerea Ahedo ha reprochado a García que el Estatuto Marco es "competencia exclusiva" del Ministerio de Sanidad y que "no corresponde a las comunidades autónomas".

"La responsabilidad de desbloquear este conflicto es suya y no intente hacer recaer responsabilidades en otros", ha destacado Ahedo quien ha pedido a García que "no se escude". Además, la senadora ha subrayado que no ha habido una "negociación real" con los médicos: "Usted habla de representantes legítimos de los trabajadores y yo no voy a negar la legitimidad. Pero el colectivo médico no se siente representado. Y no me vale decir que había tres médicos en la mesa", ha recriminado.

En este sentido, el senador de Junts Xavier Ten ha acusado a la ministra de "pasar la pelota" a las comunidades autónomas y resguardase en ellas "por su fracaso". "Cuando le conviene, cuenta con las comunidades autónomas y, cuando no, no lo hace", ha señalado.

Además, ha añadido que se debería hacer un esfuerzo para eliminar las jornadas de 24 horas y los turnos o guardias sin cotización, al considerar que un Estatuto Marco debería contemplar este tipo de cuestiones.

En cambio, la senadora de EH Bildu Idurre Bideguren ha afirmado que no comparte la "hipocresía" de imputar toda la responsabilidad a la ministra de Sanidad, ya que, a su juicio, las comunidades autónomas pueden "avanzar" en algunos puntos del Estatuto Marco. "Quiero pedirle que haga todo lo posible, todo lo que esté en su mano para encauzar el diálogo y desconvocar la huelga", ha apuntado.

Por último, el senador del PSOE Kilian Sánchez ha valorado las mejoras del nuevo Estatuto Marco, aunque ha advertido a García de que "no se puede avanzar sin los profesionales sanitarios", ya que "son, sin lugar a duda, el principal activo del sistema y estos recursos humanos hay que cuidarlos".