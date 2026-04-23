Sanidad propone una reducción gradual de la jornada médica hasta las 40 horas tras la aprobación del Estatuto Marco

Imagen de archivo de la ministra de Sanidad, Mónica García. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha incluido en su propuesta al Comité de Huelga un calendario de reducción de la jornada máxima de los profesionales médicos que contempla bajar hasta las 42 horas semanales a los tres años desde la entrada en vigor del Estatuto Marco y hasta las 40 a los cinco años, previo acuerdo en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) y publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Así se recoge en el documento que el Comité de Huelga ha difundido este jueves, con el objetivo de "mantener la transparencia", y que corresponde a la propuesta que el Ministerio de Sanidad hizo llegar a los sindicatos médicos tras la reunión del viernes 17 de abril. Junto a este, ha hecho pública su contrapropuesta.

El texto de Sanidad introduce algunos cambios respecto al borrador del anteproyecto de ley acordado con sindicatos del Ámbito de Negociación el pasado enero, en el que se fija la jornada máxima en 45 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo cuatrimestral, un aspecto que el Ministerio cambia en su última propuesta por "cómputo bimestral".

Además, establece que los médicos podrán realizar de forma voluntaria una jornada superior a la establecida por el Estatuto Marco siempre que no supere la jornada máxima que establece la Directiva 2003/88. "Esta actividad voluntaria tendrá una retribución diferenciada que será objeto de negociación en cada servicio de salud", añade.

El Ministerio también se ofrece a publicar, en el plazo de tres años desde la entrada en vigor del nuevo Estatuto, un estudio de la jornada máxima que tenga en cuenta el impacto de las medidas organizativas adoptadas, la ordenación de la jornada de guardia y su adecuación a las necesidades asistenciales y a las condiciones de trabajo.

El texto recoge el compromiso para promover la jornada ordinaria máxima de 35 horas en todo el Sistema Nacional de Salud, pero recuerda que su determinación concreta depende de cada comunidad autónoma.

GUARDIAS Y SU RETRIBUCIÓN

La propuesta de Sanidad recuerda que el texto del borrador del Estatuto Marco establece un límite máximo de 17 horas para la jornada de guardia y enfatiza que cada comunidad autónoma tiene "libertad" para ajustar esta jornada siempre que se respete este máximo, así como para acordar medidas que mejoren la conciliación y garanticen el descanso de los profesionales.

Sobre este asunto, apunta que cualquier ampliación de la duración máxima de la guardia requerirá el consentimiento previo del profesional, la valoración favorable del servicio de prevención de riesgos laborales y deberá cumplir los términos acordados mediante negociación en la mesa sectorial.

Sanidad propone extender estas mismas condiciones a las guardias que se realicen en fines de semanas, que podrán ampliarse hasta las 24 horas, para lo que reformará el borrador del anteproyecto de ley.

Respecto a la retribución de las guardias, el borrador ya incorpora que esta se haga en base al tiempo efectivamente trabajo y a la penosidad inherente a su realización, y que la cuantía de la misma debe ser aprobada por cada comunidad autónoma. Para promover esta medida, el Ministerio señala que propondrá en la Comisión de Recursos Humanos un Acuerdo de mejora de las condiciones retributivas de la jornada de guardia.

Además, apunta que cuando el profesional supere de forma no voluntaria la jornada máxima de guardia se compense este "exceso", mediante retribución económica o descansos, en los términos que se establezcan mediante negociación, además de percibir la retribución establecida para la jornada de guardia.

El Ministerio detalla la posibilidad de que las comunidades autónomas creen ámbitos específicos de negociación y destaca que se abordará la adaptación de la clasificación profesional del personal sanitario al marco del Espacio Europeo de Educación Superior (MECES), incorporando las especificidades derivadas de la formación sanitaria especializada, de la responsabilidad clínica y del nivel MECES establecido en el Real Decreto 1027/2011.

En lo relativo a la jubilación, recuerda que el anteproyecto de ley incluye la posibilidad de iniciar el trámite de solicitud de la jubilación anticipada y que se pondrá en marcha la jubilación parcial para todo el personal estatutario, mediante una disposición transitoria de aplicación inmediata.

CONTRAPROPUESTA DEL COMITÉ

El Comité de Huelga ha destacado que la propuesta de Sanidad incluye "algún avance", pero sigue considerando que es "insuficiente" porque "no resuelve de forma completamente satisfactoria ninguno de los problemas nucleares" que reivindican los sindicatos.

"La ausencia de un ámbito negociador propio, la indeterminación del complemento de penosidad que se plantea y la delegación autonómica de materias esenciales sin calendario ni garantías son cuestiones que no pueden resolverse por la vía de la concreción técnica, sino que requieren movimiento político del ministerio", asevera.

De este modo, el Comité mantiene en su contrapropuesta las demandas ya formuladas en anteriores ocasiones, que incluyen la elaboración de un Estatuto propio para el personal médico y facultativo, la creación de un ámbito de negociación propio a nivel autonómico y estatal y una jornada máxima de 35 horas semanales.

Asimismo, reclama un nuevo sistema de clasificación basado en los créditos universitarios (sistema MECES), la especialización y la responsabilidad, ya que considera que la propuesta del Ministerio "no recoge ningún cambio en la clasificación, ni una redacción que permita suponer que se van a diferenciar los grupos de clasificación".

Respecto a la jubilación, demanda un sistema flexible y voluntario que permita jubilarse entre los 60 y los 70 años, establecer la jubilación parcial, y un reconocimiento de la penosidad del trabajo y el sistema de jornada del médico que permita la jubilación anticipada sin penalizaciones, a través de un sistema de coeficientes.