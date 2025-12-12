Sanidad y sindicatos decidirán si continuar con el nuevo Estatuto Marco tras pedir las CCAA del PP que se retire

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha informado este viernes de que las comunidades autónomas gobernadas por el PP han solicitado retirar el nuevo Estatuto Marco y mantener vigente el texto del año 2003, una petición que trasladará a los sindicatos del Ámbito de Negociación en la reunión de la próxima semana para conocer su opinión.

"Por eso, el lunes, en la mesa del Ámbito de Negociación, vamos a trasladar lo que ha pasado hoy en el Consejo Interterritorial y vamos a preguntar sobre esta propuesta de retirada del Estatuto Marco", ha señalado García en la rueda de prensa posterior al Consejo Interritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

La ministra ha explicado que durante el CISNS las comunidades 'populares' han pedido la retirada del texto, lo que, a su juicio, supondría la perdida de mejores que se habían pactado: "El PP nos ha pedido que siga todo aquello que se ha mantenido durante 22 años, como el maltrato, la precariedad y el malestar".

Pese a ello, ha asegurado que su intención es seguir defendiendo el nuevo texto "a capa y espada". "Voy a hacer todo lo posible para que este texto llegue al Congreso de los Diputados, pero para eso necesito el apoyo a un texto trabajado por las comunidades y por los sindicatos. Este no es un texto del Ministerio de Sanidad, como nos han querido decir las comunidades autónomas", ha apuntado.

En este punto, ha subrayado que algunas comunidades autónomas, como Cataluña, Asturias y Navarra, han mostrado su predisposición a negociar los puntos del Estatuto que son competencias regionales. "Hay consejeros que se hacen cargo de esa parte y quieren participar en las negociaciones para ayudar a desbloquear la situación. Entonces, claro, sí, ha habido comunidades autónomas que se han propuesto para hacerse cargo de su parte competencial", ha explicado.

EL PP PIDE UN CISNS MONOGRÁFICO DEL ESTATUTO MARCO

Al ser preguntada sobre las declaraciones de la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, quien ha pedido un CISNS monográfico sobre el Estatuto Marco, García ha asegurado que se trata de una "incongruencia".

"Es un poco incongruente hablar de un monográfico cuando lo que nos han pedido es que lo retiremos. Dicho esto, ya hemos tenido muchos monográficos sobre el Estatuto Marco en el Consejo Interterritorial y en la Comisión de Recursos Humanos", ha manifestado.

Tras ello, ha afirmado que las CCAA han formado parte de la negociación del nuevo documento. "Donde sí que se ha tratado también el Estatuto Marco con las comunidades autónomas es en las reuniones que hemos tenido con los sindicatos. Quiero decir que las comunidades autónomas han sido partícipes del texto del Estatuto Marco", ha aseverado.

El próximo lunes el Ministerio de Sanidad se reunirá con los sindicatos del Ámbito de negociación, órgano habilitado para el diálogo social, para conocer la decisión sobre la continuidad del nuevo texto.

LOS ADMITIDOS PARA EL EXAMEN FSE SE CONOCERÁN LA PRÓXIMA SEMANA

Sobre el retraso en las listas de admitidos para los exámenes de la próxima convocatoria de Formación Sanitaria Especializada (FSE), la ministra de Sanidad ha afirmado que se publicarán la próxima semana, "entre lunes y miércoles".

Por otra parte, tras la denuncia de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) sobre la renuncia de plazas en la especialidad de Medicina de Atención Primaria y Comunitaria, García ha señalado que desconoce el número exacto de renuncias, pero que se deben a que los profesionales no encuentran satisfechas sus expectativas de condiciones laborales.

"Esas renuncias se dan porque las personas que han cogido una plaza de Medicina de Atención Primaria y Comunitaria no ven colmadas sus expectativas a la hora de poder trabajar con buenas condiciones laborales. Por eso, ahí volvemos otra vez a las condiciones laborales y a que un médico de Atención Primaria vea 35 o 65 pacientes. Eso depende de la planificación y de los recursos humanos que pongan las diferentes comunidades autónomas", ha finalizado.