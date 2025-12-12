El PP exigirá la retirada del Estatuto Marco propuesto por Sanidad, en el Congreso, CCAA y ayuntamientos

Archivo - Imagen de archivo de profesionales sanitarios en contra del Estatuto Marco. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado una proposición no de ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la retirada de la reforma del Estatuto Marco planteada por el Ministerio de Sanidad.

"Volvemos a exigir a Pedro Sánchez que asuma su responsabilidad, retire el texto del Ministerio de Sanidad y arregle el caos que ha generado su ministra", ha señalado la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez.

Asimismo, los 'populares' presentarán mociones en la misma dirección en ayuntamientos y comunidades autónomas de toda España. También han registrado la comparecencia de la ministra de Sanidad, Mónica García, para que dé explicaciones sobre el nuevo texto que también ha sido rechazado por los sindicatos.

De este modo, el PP solicita al Gobierno que convoque el Foro Marco para el Diálogo Social con el objetivo de abordar una nueva propuesta de renovación del Estatuto Marco que sí busque un "consenso real" tanto con profesionales sanitarios como con comunidades autónomas, que cuente con las memorias técnicas, jurídicas y económicas necesarias para fundamentar cualquier modificación en la norma, y que garantice una "financiación realista y adecuada para asegurar una aplicación efectiva y tangible de todo lo dispuesto" en el futuro Estatuto Marco.

La propuesta del PP llega en mitad de la huelga de cuatro días que han convocado los sindicatos médicos y que, según los 'populares, "están sufriendo miles de pacientes por todo el territorio nacional".

"Ni pacientes, ni profesionales, ni comunidades autónomas tienen por qué seguir pagando las consecuencias de la cerrazón de la ministra", ha apuntado Fúnez, al tiempo que ha pedido a Mónica García que "deje de tomar el pelo a los profesionales sanitarios y de perjudicar a los pacientes".

En este punto, la formación de Feijóo recuerda que las propuestas del Ministerio de Sanidad han sido "rechazadas" tanto por sindicatos y profesionales, como por las comunidades autónomas. Por ello, el PP denuncia la "situación de bloqueo existente" ante la negativa del Gobierno de retirar el Estatuto Marco, lo cual está empeorando el "enfrentamiento frontal" con los profesionales e incrementando "su frustración" debido a que el Ministerio de Sanidad "no ha sabido, no ha podido o no ha querido atender las peticiones planteadas por los profesionales sanitarios".

REPROBACIÓN DE LA MINISTRA EN EL SENADO

El PP también ha anunciado esta semana la reprobación de la ministra de Sanidad en el Senado, para el próximo martes, 16 de diciembre, "tras el caos generado esta semana en el Sistema Nacional de Salud".

En esta reprobación, el Grupo Popular en la Cámara Alta denuncia la "manifiesta incompetencia" y la "falta de diálogo" de Mónica García, además de su "poca sensibilidad y desprecio absoluto" a los profesionales y su "utilización partidista y sectaria" del Ministerio.