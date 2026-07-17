Sanidad señala que la falta de acuerdo sobre el techo de gasto impidió financiar los nuevos fármacos contra el Alzheimer

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad ha asegurado que la falta de acuerdo con las compañías farmacéuticas sobre el techo de gasto compartido impidió cerrar la financiación pública de los dos nuevos medicamentos contra la enfermedad de Alzheimer, no obstante mantiene su disposición a seguir negociando para incorporar estos tratamientos al Sistema Nacional de Salud (SNS) cuando se den las condiciones adecuadas.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha asegurado en una carta hecha pública, en respuesta al comunicado del laboratorio farmacéutico Lilly lamentando la no afinanciación de 'Kisunla' (donanemab), que se pidieron a las compañías medidas de certidumbre de que la inversión "no supusiera un escalado que pusiera en riesgo poder seguir invirtiendo en otras áreas también necesarias".

"Nos hubiera gustado culminar con éxito un proceso en el que se ha trabajado intensamente durante meses", pero "la responsabilidad de las autoridades públicas exige adoptar decisiones que tengan en cuenta no solo la existencia de una innovación terapéutica, sino también la solidez de la evidencia disponible, la seguridad de los pacientes, la capacidad real del sistema para implantar el tratamiento con las garantías necesarias y unas condiciones económicas que permitan un acceso equitativo y sostenible para el conjunto de la ciudadanía", ha explicado.

Padilla, que ha subrayado que Sanidad y el resto de miembros de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), "comparten plenamente la preocupación por las personas que conviven con la enfermedad de Alzheimer y sus familias", ha declarado que ninguna compañía tiene "un interés mayor en que los pacientes dispongan de nuevas opciones terapéuticas que el que tiene el propio SNS".

Asimismo, ha afirmado que la cartera a la que representa "lleva trabajando más de un año en ver la manera de incorporar los dos últimos medicamentos autorizados para la enfermedad de Alzheimer", y deja abierta la puerta a seguir negociando.

"Con las dos compañías ha habido un diálogo intenso, continuo y constructivo, explorando hasta el último momento las distintas alternativas que hubieran permitido alcanzar un acuerdo de financiación", ha continuado, para añadir que, "desde el punto de vista estrictamente sanitario, se trata de dos medicamentos cuya autorización europea se produjo tras un proceso de evaluación especialmente complejo, en el que el balance beneficio-riesgo fue objeto de un intenso debate científico".

ESTAS TERAPIAS "NO SON LA SOLUCIÓN QUE ESPERAN LOS PACIENTES"

Al respecto, ha apuntado que "las autoridades regulatorias decidieron su autorización porque, efectivamente, se trata de una necesidad médica no cubierta y porque es necesario abrir vías para que lleguen más y mejores tratamientos para esta enfermedad". Por ello, y con respecto a la financiación, "se ha trabajado sobre la misma premisa: recompensar sendos desarrollos que, más allá de las expectativas generadas, no son la solución que esperan los pacientes", ha explicado.

Estas moléculas "conllevan importantes condiciones de utilización y seguimiento debido a la existencia de riesgos relevantes que obligan a disponer de circuitos asistenciales, capacidades diagnósticas y sistemas de monitorización específicos", ha incidido. No obstante, ha insistido en que "el sistema está dispuesto a invertir en estos dos tratamientos para la enfermedad de Alzheimer, más allá incluso de sus resultados sobre la salud de los pacientes, solo por el mero hecho de suponer un pequeño paso en la búsqueda de soluciones tan necesarias para esta enfermedad".

"Lamentablemente, dicho acuerdo no ha sido posible al no aceptarse por las compañías las condiciones planteadas para este modelo de financiación que permitiera gestionar adecuadamente la incertidumbre y el impacto presupuestario asociado al tratamiento", ha argumentado Padilla, quien ha concretado que "las razones son diferentes por parte de ambas compañías como también lo ha sido el grado de flexibilidad de cada una o la manera que han tenido al aproximar la negociación y el SNS".

EL ACCESO A ESTOS MEDICAMENTOS REPRESENTA "LA MÁXIMA PRIORIDAD"

Además, ha explicado que se ha trabajado en este acceso "con la máxima prioridad". "De hecho, de haberse alcanzado un acuerdo, nuestro país habría sido, previsiblemente, el primero de Europa en financiarlo, ya que en estos momentos ninguno de estos dos medicamentos dispone todavía de financiación pública en ningún Estado miembro", ha argumentado.

Por tanto, considera que lo anterior "pone de manifiesto que el procedimiento español no ha supuesto un retraso respecto a otros países, sino un esfuerzo por anticipar el acceso siempre que pudiera hacerse en condiciones compatibles con la evidencia científica, la seguridad de los pacientes y la sostenibilidad del sistema". Sin embargo, y de manera previa, la Confederación Española de Alzheimer y Otras Demencias (CEAFA) ha denunciado que "el Gobierno de España y las comunidades autónomas (CCAA) condenan a los pacientes de Alzheimer al abandono".

Ahondando en la "decepción" que ha asegurado entender de Lilly, ha subrayado que "el Ministerio de Sanidad también está doblemente decepcionado". De cualquier forma, y para finalizar, ha puesto de manifiesto que se mantiene la disposición "a seguir dialogando con la compañía para encontrar una solución que haga posible la incorporación de este medicamento al SNS en cuanto concurran las condiciones adecuadas".