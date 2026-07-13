CEAFA reclama a la CIPM la financiación de los nuevos fármacos para el Alzheimer avalados en Europa

Archivo - CEAFA reclama la aprobación en CIPM de la financiación de los nuevos fármacos contra el Alzheimer ya avalados por la EMA - PIXABAY - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El CEO de la Confederación Española de Alzheimer y Otras Demencias (CEAFA), Jesús Rodrigo, ha reclamado la aprobación en la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) de la financiación de los nuevos fármacos contra el Alzheimer ya avalados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés).

La solicitada "se trata de una decisión que tanto los pacientes como sus familias llevan mucho tiempo esperando y no puede seguir aplazándose", ha señalado, enfatizando que esta medida debe acometerse "de manera expresa y urgente". Por ello, ha pedido que se materialice en la reunión prevista por este órgano para el 15 de julio.

Según ha afirmado Rodrigo, estos tratamientos "están indicados en las fases más tempranas de la enfermedad -deterioro cognitivo leve o demencia leve-, precisamente aquellas en las que actuar sobre su evolución todavía es posible". "A medida que la enfermedad avanza, los pacientes dejan de ser aptos para recibirlos porque no cumplen los criterios establecidos", por lo que "cada día cuenta", ha asegurado.

"Nos encontramos ante los primeros fármacos capaces de retrasar la evolución de la enfermedad y no solo de aliviar sus síntomas", ha insistido, recordando que fueron autorizados para su comercialización en la Unión Europea (UE) en 2025. "Los ensayos clínicos han demostrado una ralentización del deterioro cognitivo y funcional en los pacientes tratados en fases iniciales", ha concretado.

AUTORIZADOS EN MÁS DE 50 PAÍSES

Además, ha expuesto que las terapias a financiar en España ya están aprobadas "en más de medio centenar de países". "En nuestro país, la enfermedad de Alzheimer afecta a unas 800.000 personas y cada año se diagnostican alrededor de 40.000 nuevos casos", ha expresado al respecto, mientras que ha apuntado que "es la causa más frecuente de demencia y una de las patologías con mayor impacto social y económico".

Por todo ello, "CEAFA considera que no existe ninguna justificación para que los pacientes españoles sigan al margen de un avance terapéutico ya disponible y validado en gran parte del mundo", ha aseverado su CEO, que ha enmarcado este reclamo en su 'Pacto por el RECUERDO', llamamiento "para adoptar medidas inmediatas frente a la enfermedad de Alzheimer", como "un censo oficial de pacientes, el diagnóstico precoz y el acceso equitativo a los mejores tratamientos farmacológicos, no farmacológicos y de cuidados".

"Pedimos responsabilidad y una oportunidad", ha mostrado Rodrigo, al tiempo que ha declarado que los responsables sanitarios con capacidad para autorizar la financiación de estos medicamentos "deben ser valientes y hacerlo". "No podemos permitirnos que quienes todavía están a tiempo de beneficiarse de ellos no puedan hacerlo", ha finalizado.